Isola di Pasqua | le fonti d' acqua dolce sono la chiave per risolvere l' enigma delle statue

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) L'diè famosa in tutto il mondo per la presenzasue affascinanti quanto misteriose. A Rapa Nui troneggiano 900 moai, ma gli archeologi, ancora oggi, non hanno ancora compreso a cosa potessero servire quelle opere gigantesche. Nonostante questo Matthew Becker della California State University a Long Beach, insieme al suo gruppo di ricerca, sta cominciando a fare luce sul mistero, proponendo una tesi sulla distribuzionesull'di, che non sarebbe casuale ma avrebbe una costante. La ricerca è stata pubblicata su Plus One ed è consultabile gratuitamente. La notizia arriva dopo quella che riguarda il ritrovamento della tomba di Cleopatra.A cosa servivano lemegalitiche? L'articolo dove il gruppo di ricerca propone la propria testi si chiama 'Rapa Nui (Easter Island) monument (ahu) locations explained by freshwater sources'. Infatti ...