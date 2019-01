Dakar | Metge vince 9 a tappa delle moto

Dakar moto - Metge a segno; Price soffre ma resta leader : La partenza della 9ª e penultima tappa, Pisco-Pisco, in stile moto cross ha rimescolato le carte, favorendo i piloti che partivano nella seconda e terza fila. Con tutti i big in prima linea ne hanno ...

Dakar 2019 - risultati nona tappa moto : Michael Metge vince a sorpresa nella mass start - Toby Price conserva il primato. Van Beveren si ritira : Penultima tappa della Dakar 2019 che va in archivio con la sorprendente vittoria tra le moto del francese Michael Metge (Sherco TVS Rally Factory), 24° in classifica generale alla vigilia della prova odierna e autore di una prestazione di grande spessore tra le dune del deserto peruviano. La nona tappa Pisco-Pisco si è disputata con il formato mass start (partenze ad onda con gruppi di 10 piloti alla volta), per 313 chilometri di prova speciale ...