Cosa si rischia con una Brexit senza intese

Cosa rischiano Lega e 5 Stelle alle elezioni europee. Parla Giannuli : Per lui la politica è fare un comizio che incendia gli animi dei presenti, il web, e a lui piace la dimensione giornalistica, fare il reporter in giro per il mondo, scrivere libri, ed è questo che ...

Hard Brexit - che Cosa rischiano i Paesi europei e l'Italia? Report Ispi : L'analisi di Antonio Villafranca e Matteo Villa dell'Ispi , Istituto per gli studi di politica internazionale, dopo il voto del Parlamento inglese sulla Brexit Il Parlamento inglese ha detto no all'...

Migranti - Conte in Niger : “Ho lanciato un grido d’allarme : l’Europa rischia di franare. È una Cosa seria” : “Ho lanciato un grido di allarme: l’Europa rischia di franare sotto il peso del problema irrisolto dell’immigrazione. È una cosa seria, è un rischio che vedo serissimo. L’Italia vuole un’Europa più forte, responsabile, equa, solidale. A distanza di mesi continuiamo a non vedere sviluppo, nonostante abbiamo affermato nuovi principi. Se continuiamo così, il rischio che l’Europa frani diventa molto concreto”. A dirlo, in ...

Febbre - ecco perché è meglio evitare gli antibiotici. Melania Rizzoli suona l'allarme : che Cosa si rischia : Sono quasi 5 milioni gli italiani in questo mese costretti a letto dai virus influenzali, ed i contagi crescono di giorno in giorno, ma nella metà dei casi non si tratta di influenza vera e propria, ma di sindromi provocate da altri agenti respiratori, i cosiddetti virus parainfluenzali, per cui spe

Cesare Battisti catturato : Cosa rischia al suo arrivo in Italia : Cesare Battisti è stato arrestato a Santa Cruz, in Bolivia, e un aereo Italiano è già in volo per il Sud America per riportarlo a casa. Due le ipotesi sul tavolo: la sua espulsione diretta in Italia, dovrà sconterà la sua condanna a 30 anni di carcere, o attraverso il Brasile, il quale lo consegnerebbe in seguito alle nostre autorità.Continua a leggere

Cosa rischia Cesare Battisti : Condannato in Italia, dopo settimane di latitanza, l'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti è stato catturato in Bolivia . Ma Cosa ha fatto Battisti e Cosa rischia con l'estradizione? Cosa HA FATTO - ...

Manovra 2019 : ecco Cosa rischiano i cittadini a causa di una distrazione del governo : A causa di una “distrazione” nelle aree pedonali delle nostre città potrebbero presto circolare auto ibride ed elettriche, vetture che, per quanto poco o niente inquinanti, costringerebbero i passanti a prestare attenzione alle auto senza potersi rilassare passeggiando in un’area, appunto, pedonale. I cittadini rischierebbero di essere travolti dalle vetture elettriche in quanto difficili da percepire con l’udito. Sarebbe questo ...

"I sindaci? Ecco che Cosa rischiano Abuso d'ufficio e rimozione se..." : Scontro tra i sindaci e il ministro dell'Interno Salvini sul Decreto Sicurezza - Affaritaliani.it ha intervistato il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre Segui su affaritaliani.it

Orlando dice no al DL Sicurezza - ecco Cosa rischia di perdere la città di Palermo : La sfida dei sindaci contro il DL Sicurezza è partita proprio dal Sindaco di Palermo; Leoluca Orlando, ecco cosa rischia in termini economici la città da lui amministrata La sfida di Salvini sui fondi ha valore per lo più simbolico, visto che il ministro non ha potere diretto per tagliare i fondi previsti tanto dal decreto quanto dalla manovra economica. Il ministro leghista però punta a costringere i sindaci a rinunciare ai soldi concessi dallo ...

Cosa rischiano i sindaci che non applicano il decreto sicurezza di Salvini : La decisione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di sospendere gli effetti del decreto sicurezza potrebbe avere delle conseguenze anche per il primo cittadino del capoluogo siciliano. Non applicare una legge dello Stato, infatti, può comportare l'accusa di abuso in atti d'ufficio. Cosa potrebbe succedere e Cosa rischiano i sindaci che non applicheranno il decreto.Continua a leggere

Presley Gerber - il figlio di Cindy Crawford è stato arrestato/ Giuda in stato di ebbrezza : ecco Cosa rischia : Il figlio di Cindy Crawford e Randy Gerber ha chiuso l'anno con una brutta "avventura": è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza.

Attenti alle Tre Streghe : Cosa rischia l'Italia. L'oroscopo per il 2019 : A Wall Street il "Triple Witch" è quando nello stesso giorno cadono contemporaneamente 3 scadenze tecniche che fanno scendere i mercati. E' una sorta di congiuntura negativa e infausta. Anche in ...

Matteo Salvini - il forzista Andrea Cangini lo sfida : 'Leader solo sui social - Cosa rischia tra qualche tempo' : Conseguenza inevitabile: 'La politica viene naturalmente invogliata a fomentare le rivolte anziché a placarle e i politici sono spinti ad aderire ad ogni protesta , a sottoscrivere con un like ogni ...

Matteo Salvini - il forzista Andrea Cangini lo sfida : "Leader solo sui social - Cosa rischia tra qualche tempo" : "Matteo Salvini è leader solo sui social". I sondaggi certificano il trionfo del leghista nel gradimento popolare, ma c'è chi ancora ha il coraggio di sfidarlo in campo aperto. Andrea Cangini, giornalista e senatore di Forza Italia, scrive al direttore Alessandro Sallusti sul Giornale per criticare,