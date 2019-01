Arte | icone e fragranze tra Londra e Napoli

From Paris to Lourdes : figlie d’Arte simili - icone fashion opposte : In GucciIn MoschinoIn GucciIn MoschinoIn DiorIn Stella McCartneyIn LongchampIn Elie SaabIn MoschinoIn ValentinoIn VersaceIn Calvin KleinIn MorrisonIn Stella McCartneyIn Zac PosenIn Andreas Kronthaler per Vivienne WestwoodIn Jenny PackhamIn MissoniIn DiorIn ZimmermannIn Calvin KleinIn Naeem KhanIn Yanina CoutureIn BalmainIn Jeremy ScottCon soli due anni di differenza – rispettivamente classe 1996 e 1998 – Lourdes Leon Ciccone e Paris ...