Addio Fabio Scaramucci | morto il giornalista Rai

Addio al giornalista Fabio Scaramucci : 15.36 E' morto Fabio Scaramucci, giornalista della Rai. Aveva compiuto due giorni fa 70 anni. E' stato a lungo giornalista parlamentare del Gr1 della Rai. E per molti anni vicedirettore di Televideo e poi vicedirettore della Tgr. Si è spento a Roma dopo una breve malattia. La Redazione di Televideo lo ricorda con grande affetto e stima e si stringe alla moglie.

Fabio Fazio - l'Addio alla Rai e un destino atroce : l'ultima beffa si chiama Belen Rodriguez : La nuova Rai di Lega e M5s, il prossimo anno, potrebbe non prevedere Fabio Fazio e Che tempo che fa su Rai 1. Come si dice da giorni, il conduttore potrebbe essere declassato e tornare su Rai 3. E l'ultima indiscrezione indica un Fazio in partenza, che non sarebbe disposto ad accettare l'addio alla

Fabio Fazio - l'indiscrezione : verso l'Addio alla Rai - ecco con chi potrebbe firmare : Nel mirino della nuova Rai c'è Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. L'ipotesi che il prossimo anno la domenica sera non sia più sua è sempre più concreta: le voci sull'avvicendamento con Massimo Giletti, di rientro da trionfatore a Viale Mazzini, continuano a rincorrersi. Per Fazio la Rai prospett

Judo - Fabio Basile : “Chiudo l’anno a testa alta. Nel 2019? Vincere - vincere - vincere. Addio tv - fino a Tokyo 2020” : Fabio Basile ha affrontato una stagione abbastanza complicata tra i 73 kg, agli Europei e ai Mondiali si è fermato praticamente subito e non è riuscito a brillare come ci si aspetta sempre da un Campione Olimpico, anche in una nuova categoria di peso. L’azzurro, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, sembra però essere abbastanza soddisfatto di questa annata come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Io penso di chiudere ...

Judo - Fabio Basile : “Chiudo l’anno a testa testa. Nel 2019? Vincere - vincere - vincere. Addio tv - fino a Tokyo 2020” : Fabio Basile ha affrontato una stagione abbastanza complicata tra i 73 kg, agli Europei e ai Mondiali si è fermato praticamente subito e non è riuscito a brillare come ci si aspetta sempre da un Campione Olimpico, anche in una nuova categoria di peso. L’azzurro, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, sembra però essere abbastanza soddisfatto di questa annata come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Io penso di chiudere ...

Riva - musica - Addio al maestro Fabio Rossato - 'mani da illusionista' : Riva. E' scomparso martedì notte a Riva del Garda il maestro di musica Fabio Rossato. Bambino prodigio prima, virtuoso della fisarmonica e del pianoforte poi, dal 2004 maestro presso il Conservatorio ...