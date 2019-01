Tiki Taka lascia Italia 1 | dal 20 gennaio sbarcherà in seconda serata su Canale 5

Tikitaka alla domenica e Pressing cancellato - l'ultima rivoluzione in casa Mediaset (Anteprima Blogo) : Il calcio è momentaneamente in ferie ma non si può dire altrettanto dei programmi che se ne occupano. A Mediaset si stanno infatti vivendo ore febbrili, incentrate sui destini di Tikitaka e Pressing.Tutto nasce da un principio, che rappresenta il punto fermo dell’azienda: attuare una sorta di spending-review sulle seconde e terze serate. Ecco allora la decisione di mettere mano al talk notturno del lunedì che, in un primo momento, si ...

Tikitaka - boom di ascolti per la puntata sulle violenze ultrà con Matteo Salvini : Ottimi ascolti per lo Speciale Tikitaka dedicato ai fatti di San Siro con Matteo Salvini ospite al telefono: la trasmissione andata in onda dalla mezzanotte ha raggiunto il 9,80% di share. Il ...

Tiki Taka – Inter - fascia ad Asamoah come segnale contro il razzismo? Wanda Nara : “ho parlato con Icardi e…” : Nel corso della trasmissione Mediaset ‘Tiki Taka’, Wanda Nara ha parlato della possibilità che Mauro Icardi possa cedere la fascia di capitano dell’Inter al compagno Asamoah come segnale contro il razzismo Inter-Napoli continua a far parlare di sè. Tanto sulle pagine dei giornali, quanto nei salotti televisivi, l’argomento principale continuano però ad essere gli episodi di violenza, fisica e verbale, capaci di far ...

Tiki Taka - non chiude lo show di Pierluigi Pardo : la strana scelta di Mediaset - come cambia il palinsesto : Dopo le voci sulla possibile chiusura di Tiki Taka, ecco quella che sarebbe la decisione definitiva di Mediaset: il programma tornerà, ma non occuperà più la seconda serata del lunedì di Italia. Secondo TvBlog manca solo l'ufficialità: Tiki Taka verrà di fatto accorpata a Pressing, programma condott

Tiki Taka passa alla domenica e 'taglia' Pressing (Anteprima Blogo) : TikiTaka tornerà, ma non occuperà più la seconda serata del lunedì di Italia1. La decisione è presa e si aspetta solo l’ufficialità di una rivoluzione che riguarderà anche i ‘cugini’ di Pressing, programma condotto sempre da Pierluigi Pardo.Le due trasmissioni sportive verranno infatti accorpate, mantenendo ognuna il proprio marchio. Una staffetta forzata che andrà in scena la domenica, con l’approfondimento che fu di Raimondo Vianello ...

Calcio e Tv : Tiki Taka potrebbe chiudere i battenti : Tiki Taka potrebbe scomparire dal palinsesto di Mediaset dal prossimo mese, le parole di Pardo lasciano intuire qualcosa La ben nota trasmissione calcistica di Italia 1 “Tiki Taka“, potrebbe chiudere i battenti in vista del nuovo anno. A lanciare l’allarme è stato lo stesso conduttore Pierluigi Pardo, il quale al termine dell’ultima puntata dell’anno ha dichiarato sibillino: “La speranza, l’augurio e ...

Moviola Torino-Juventus : si alza la temperatura a Tiki Taka : Appuntamento con Tiki Taka, si sta analizzando la 16^ giornata del campionato di Serie A, in particolar modo si alza la temperatura quando si inizia a parlare di Torino-Juventus, il commento di Graziano Cesari: “il rigore su Belotti? Contatto soft con Matuidi, non è rigore”. Poi sul contatto in area di rigore Zaza-Alex Sandro: “Zaza è in possesso del pallone, Alex Sandro non può intervenire, calcio di rigore netto”. ...

Inter-Icardi - il clamoroso annuncio di Wanda Nara a Tiki Taka : E’ in corso una puntata scoppiettante della trasmissione Tiki Taka, un appuntamento che regala sempre argomenti di grande interesse. E’ il momento di analizzare la 16^ giornata del campionato di Serie A ma si parla anche di calciomercato, in studio come al solito Wanda Nara che parla del futuro dell’attaccante Mauro Icardi, annuncio clamoroso: “Rinnovo? Lontanissimo”. Dubbi dunque sul futuro del calciatore ...

