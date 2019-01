Sos freddo a Roma | e' strage di clochard

Animali - Sos freddo : i consigli dell’esperto per la salute dei cani : Primi giorni dell’anno contraddistinti dal freddo, con l’arrivo di una ‘sciabolata’ artica che da domani colpirà l’Italia. Le temperature, avvertono gli esperti, potrebbero scendere anche di 8-10 gradi rispetto alle medie stagionali, una situazione che mette in allarme anche i possessori di Animali domestici, che devono farsi trovare pronti per gestire al meglio questa situazione climatica per evitare ripercussioni ...