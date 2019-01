Papa | vita umana violata in modi brutali da profitto e tecnologie

Papa Francesco : aborto ed eutanasia contro lo spirito della vita : L'aborto e la soppressione del malato sono "mali gravissimi, che contraddicono lo spirito della vita e ci fanno sprofondare nell'anti-cultura della morte". Dura presa di posizione di Papa Francesco, che torna a chiedere "l'impegno per la promozione e la tutela della vita umana in tutto l'arco del suo svolgersi".Il pontefice ha scritto una lunga lettera indirizzata al presidente della Pontificia Accademia per la vita, monsignor Vincenzo Paglia, ...

Stuprata dal papà da quando aveva 6 anni e incinta due volte - Shannon : “Ha distrutto la mia vita” : La storia di Shannon Clifton, oggi 18enne, abusata dal padre da quando aveva sei anni. incinta per due volte, ha portato a termine la seconda gravidanza prima della fuga con il suo aguzzino, che è stato poi arrestato. "Non saprò mai perché mio padre ha fatto quello che ha fatto, ma voglio aiutare altre vittime di abusi affinché possano trovare l'aiuto di cui hanno bisogno".Continua a leggere

Dal fratellastro a papà Thomas : i Markle non accettano di essere cancellati dalla vita reale di Meghan : William e Kate sono più attenti all'etichettaI modi di comunicare di Harry e Meghan sono meno formaliWilliam e Kate hanno gli occhi puntati addossoWilliam e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William e Kate vs Harry e Meghan: quali sono le differenze?William ...

Papa/ "Meglio vivere come un ateo" : se la fede non diventa vita - è inutile : Ieri in udienza PAPA Francesco ha detto che è "meglio vivere come un ateo anziché dare una contro-testimonianza dell'essere cristiani".

Simona Ventura toccante : “Papà - una vita a cercare la tua approvazione” : Simona Ventura, commuovente lettera al padre. Le parole che ‘non ti ho detto’: “Credimi, ho passato una vita a cercare la tua approvazione” Auguri papà, le parole che non ti ho detto. Questo il leitmotiv della lettera scritta da Simona Ventura su Instagram per l’ottantesimo compleanno del padre Rino. Un viaggio nel tempo, tra le […] L'articolo Simona Ventura toccante: “Papà, una vita a cercare la tua ...

Ricky Martin papà per la terza volta - ecco Lucia : la vita che nasce contro i pregiudizi : Ricky Martin e Jwan Yosef genitori di Lucia: è nata la figlia della coppia La notizia è stata data da Ricky Martin e Jwan Yosef a mezzanotte e ha subito fatto il giro del mondo raccogliendo oltre un milione di “mi piace”, a testimonianza del fatto che dinanzi a una vita che nasce, in qualsiasi […] L'articolo Ricky Martin papà per la terza volta, ecco Lucia: la vita che nasce contro i pregiudizi proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni - Una Vita : Simon diventa papà - Elvira è incinta : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate, in onda da inizio gennaio in poi in Italia, si soffermano su Elvira e Simon interpretati da Laura Rozalen e Jordi Coll. La coppia, infatti, avrà il loro lieto fine dopo aver superato diversi ostacoli, legati ad Arturo Valverde (Manuel Reguiero) ed Adela. Una Vita, trame: Elvira torna ad Acacias ...

Papa : Da S. Stefano imparare ad affidare la propria vita a Dio e perdonare i persecutori : ... possa suscitare atteggiamenti di fraternita e di condivisione nelle famiglie e nelle comunità', e ha ringraziato per i 'tanti messaggi augurali da Roma e da altre parti del mondo', e soprattutto per ...

PIERFRANCESCO FAVINO/ 'Essere papà di due femmine vuol dire essere D'Artagnan tutta la vita' - Verissimo - : PIERFRANCESCO FAVINO ospite a Verissimo il 22 dicembre: il 2018? Un anno d'oro ma 'basta America e sì al Festival di Sanremo 2019'

Il papà le dona un rene - lei si salva : 'Mi ha dato la vita due volte' : di Ilenia De Rosa 'Mio padre mi ha dato la vita due volte: quando mi ha concepito e il 13 dicembre di quest'anno, donandomi un rene '. Così Marianna Maione dal letto dell'azienda ospedaliera Federico ...

Papa Francesco 'Razzismo - xenofobia e corruzione vergogna vita pubblica'/ Appello antisovranista di Bergoglio : Papa Francesco, per la 52esima Giornata mondiale della Pace elenca le virtù e i 'vizi' della politica. Tra questi ultimi razzismo, xenofobia e corruzione.

Strasburgo - l'italiano ferito "lotta tra la vita e la morte" | Papà della fidanzata : "Non sembrava grave" : Il 29enne, che lavora per Europhonica, un progetto radiofonico universitario, sarebbe stato ferito alla testa

Gli chiedono di scegliere : il papà salva la figlia e perde l'amore della sua vita. La storia di Frederick : Doveva essere il giorno più bello della sua vita, ma proprio in quel momento Frederick Connie ha dovuto trovare la forza per fare una scelta impossibile. Sua moglie Keyvonne Connie, incinta di una bambina, è andata in travaglio precoce e ha avuto un'emorragia mentre si trovavano nella loro casa a Littleton, in Colorado. Quando si sono precipitati in ospedale, i medici hanno detto a Frederick che doveva decidere tra salvare sua ...