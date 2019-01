M5S in vena di spese | avanti con Quota 41

ilgiornale

(Di martedì 15 gennaio 2019) Roma - Tra poco meno di una settimana si terrà l'Ecofin e l'Italia, per quanto abbia incassato il sì sui grandi numeri della legge di bilancio, resta al centro dell'attenzione poco benevola dell'Europa. Il governo non sembra comunque volere rinunciare a scelte di spesa impegnative.Sulle pensioni, ad esempio, rispunta41. Durante il viaggio in auto del vicepremier Luigi Di Maio e di Alessandro Di Battista verso Strasburgo i due esponenti M5S hanno ripreso l'impegno a rilanciare proprio sulla riforma che è piaciuta meno a Bruxelles. "C'è una cosa importante che tutti i cittadini devono sapere: non abbiamo finito qui. Dobbiamo fare41, che è il vero superamento totale della legge Fornero e per farlo abbiamo bisogno che quest'anno, con le elezioni europee, cambino alcune regole europee".In sostanza il M5s per vuole attuare una politica espansiva e fare passare in Europa una ...