Federica | stroncata a 16 anni da uno shock anafilattico per il latte contenuto negli

(Di martedì 15 gennaio 2019) Sportiva, campionessa di beach volley, sedicie due grandi occhi scuri: ecco chi eraStiffi, la ragazza morta perin strada a Roma. Nemmeno il salvavita che teneva in borsa è riuscito ad evitarle lo sfortunato destino: crollata in strada in preda a una crisi respiratoria, la ragazza era già in condizioni irrecuperabili mentre veniva trasportata dai sanitari in ospedale.Era uscita per trascorrere una serata divertente e ad ucciderla è stata una crisi allergica causata proprio dai "shottini" bevuti in compagnia: i mini cocktail a base di rum, whisky e creme di frutta si sono rivelati fatali a causa della presenza dipasseggiava per Centocelle, il quartiere dove viveva, e i suoi genitori aspettavano il suo ritorno per mezzanotte ma, poco prima delle 23, il dramma. Ora due baristi rischiano di rispondere per la sua ...