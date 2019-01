E ora Corona si | ri | butta su Belen | Ti amo | torniamo insieme

Corona da brividi su Belen. Autobiografia : “Il mio cuore è ancora suo” : Fabrizio Corona: Chi magazine anticipa le rivelazioni contenute nella sua Autobiografia. Il capitolo su Belen da brividi. La lunga dichiarazione d’amore: “Non so se torneremo insieme ma il mio cuore è suo” Il 22 gennaio uscirà nelle librerie italiane l’attesa Autobiografia di Fabrizio Corona intitolata Non mi avete fatto niente, edita da Mondadori Electa. Il magazine Chi, […] L'articolo Corona da brividi su Belen. ...

Silvia Provvedi : "Rifarei tutto con Fabrizio Corona. ora sono felice con Malefix" : Oggi è solo un vecchio ricordo (forse), ma per Silvia Provvedi la storia con Fabrizio Corona è un capitolo che non si può cancellare ed è la stessa gemella 'Donatella' a parlarne in un'intervista concessa a Radio Radio in cui la terza classificata del Grande Fratello VIP ripercorre il rapporto con l'ex Re dei paparazzi senza rinnegare ciò che ha vissuto: Con lui rifarei tutto quello che ho fatto perchè quando amo faccio ciò che mi dice il ...

Francesco Chiofalo svela i messaggi di incoraggiamento : ci sono anche la Ventura e Corona : Dopo l’annuncio choc di Francesco Chiofalo, moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo si sono mobiliati per esprimere il loro sostegno al personal trainer. Lo stesso Chiofalo, in queste ore, ha svelato tramite un video tutti i messaggi ricevuti. In seguito all’annuncio di ‘Lenticchio’, in tantissimi si sono riversati sul profilo del ragazzo per incoraggiarlo. Con un velo di stupore lui stesso si è detto meravigliato delle tante persone ...

Fabrizio Corona contro Asia Argento : «Fuori di testa. Provato l'attenzione dei media con me - ora la cerca in tutti i modi» : ?Asia Argento è andata via di testa?, Fabrizio Corona torna a parlare della relazione lampo con Asia Argento. La storia fra i due è durata poco, ma oltre ad essere...

Fabrizio Corona si sbottona - ancora - : "Con Belen facevo faville" : Dopo l'incursione nel boschetto di Rogoredo con tanto di rissa con spacciatori, Fabrizio Corona torna 'online' con Corona Magazine . Nel magazine online parla The King, alias Fabrizio Corona . L'ex re ...

Fabrizio Corona - hacker colpiscono 2 volte il suo magazine. Lui è furioso : “Qualcuno ci vuole censurare” - poi se la prende con i collaboratori : “Ci hanno hackerato due volte il nostro Corona Magazine e io non sono incazzato, ma sono felice perché questo vuol dire che qualcosa contiamo e che a qualcuno facciamo paura o che qualcuno ci vuole censurare“. Così Fabrizio Corona fa sapere nelle sue storie su Instagram che il sito e l’account social del suo muovo giornale online, “The King-Corona Magazine“, sono stati attaccati da un hacker, che li ha cancellati. “Ma ...

Silvia Provvedi su Fabrizio Corona a Verissimo : «L'ho amato tantissimo - ma ora non serve averlo nella mia vita» : nella puntata di oggi di Verissimo Silvia Provvedi ha parlato di Fabrizio Corona al termine della sua esperienza al Grande Fratello Vip. «Non servirebbe averlo nella mia vita - dice...

