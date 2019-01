Cesare Battisti in carcere | chi lo ha aiutato a nascondersi?

Cosa ha detto il fratello di Cesare Battisti : Roma, 15 gen., askanews, - 'Cesare è mio fratello e non c'è Cosa più importante di lui. Era un delinquente da quattro soldi e l'hanno fatto diventare un personaggio del cavolo. Io sono stato insieme a ...

Cesare Battisti - il fratello : “Non è colpevole ma vittima - se parlasse farebbe crollare la politica” : Il fratello di Cesare Battisti difende l’ex terrorista dei Pac dopo l’arresto in Bolivia e l’estradizione in Italia: "Lo stanno accusando di quello che non ha commesso". Poi si scaglia contro il vicepremier Matteo Salvini: "Un fascista".Continua a leggere

Cesare Battisti - la confessione drammatica di Napolitano : il fallimento di Re Giorgio - a chi dà la colpa : Anche il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano esulta per l'arresto del terrorista Cesare Battisti, anzi ne rivendica in parte il merito per la cattura, visto l'impegno che sostiene di aver profuso nel corso degli ultimi decenni, soprattutto con la pressione sull'ex presidente brasi

Cesare Battisti - il fango di Repubblica su Tg2 e Gennaro Sangiuliano : 'Orgia mediatica per Salvini' : Nel magico mondo di Repubblica si stupiscono se giornali e tv parlano di Cesare Battisti e danno spazio al politico che negli ultimi mesi più si è battuto nel governo per riportarlo in Italia, cioè Matteo ...

Tutte le bufale su Cesare Battisti : (Foto: Christophe Simon/Getty Images) Il terrorista Cesare Battisti è arrivato, nella serata di lunedì 14 gennaio, al carcere di Massama a Oristano, dove ha iniziato a scontare la pena dell’ergastolo che gli era stata comminata dalla giustizia italiana. Rientrato in Italia dalla Bolivia, catturato dopo 37 anni di latitanza, l’ex membro dei Proletari armati per il comunismo (i Pac) è stato trasferito in Sardegna “per ragioni di ...

Cesare Battisti 'La mia cattura una liberazione'/ Ultime notizie 'Sono colpevole - ma non di tutto' : Cesare Battisti "La mia cattura una liberazione". Ultime notizie "Sono colpevole, ma non di tutto quello di cui sono accusato'

Cesare Battisti ha passato la prima notte in carcere ad Oristano : Cesare Battisti ha passato la prima notte in carcere ad Oristano L’ex latitante si trova nella struttura di Alta sicurezza di Oristano-Massama. È arrivato ieri all’aeroporto di Ciampino dalla Bolivia, prima di essere trasferito in Sardegna. Sconterà l’ergastolo e, per i primi sei mesi, sarà in isolamento ...

Cesare Battisti - impresa di Repubblica : così riesce a far "sparire" la notizia del terrorista rosso : Una scelta di campo: Repubblica decide di "nascondere" il più possibile la notizia dell'arrivo di Cesare Battisti in Italia. Impossibile ignorarla, ovviamente. E così in prima pagina il principale quotidiano della sinistra italiana decide di fare quella che in gergo giornalistico si chiama doppia ap

Cesare Battisti - la confessione davanti ai poliziotti che l'hanno catturato : "Una liberazione" : Una latitanza durata 37 anni quella di Cesare Battisti, praticamente una vita passata quasi sempre in fuga. Troppo anche per il terrorista ex militante dei Pac, al punto che ai poliziotti che lo hanno arrestato in Bolivia, in uno scambio a bordo del volo che lo riportava in Italia, si è lasciato and

Cesare Battisti - l'orrore del fratello : "Matteo Salvini fascista - e Torreggiani...". Comunisti senza vergogna : "Cesare Battisti è una vittima". A parlare non è un intellettuale, ma il fratello del terrorista rosso estradato e ora in carcere a Oristano dopo 37 anni di fuga tra Francia, Messico, Brasile e Bolivia. Intervistato dal Messaggero, il fratello maggiore Vincenzo Battisti difende l'assassino condannat

