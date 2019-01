Boxe | Manny Pacquiao torna sul ring e difende il Mondiale WBA dei welter Adrian Broner

Boxe - Manny Pacquiao non si ferma a 40 anni : “Voglio battere Adrien Broner per ko” : A 40 anni il Boxer tailandese Manny Pacquiao è pronto a dare ancora spettacolo sul ring. Il 19 gennaio il campione iridato in otto differenti classi di peso affronterà a Las Vegas il 29enne statunitense Adrien Broner con un chiaro obiettivo: vincere per ko. Queste sono infatti state le sue parole riguardo al match, riportate da Marca: “Non sto facendo un pronostico, ma il mio obiettivo è quelli di battere Broner per ko. Avevo dimenticato quanto ...