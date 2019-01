14 pensieri negativi da scacciare se vuoi essere più felice

huffingtonpost

: Proviamo a dire no, a una giornata no. Con un saluto al nuovo giorno. Un bel soffio ai pensieri negativi e un cin-c… - SMeotto : Proviamo a dire no, a una giornata no. Con un saluto al nuovo giorno. Un bel soffio ai pensieri negativi e un cin-c… - M_Sognatrice : #3FattidiOggi (in ritardo) #3Facters • Sole e caldo. Ne ho approfittato per andare al mercato e fermarmi al parco… - demadele : mille pensieri negativi, ogni volta sempre più opprimenti -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Questo articolo è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoPer quest'anno ti sei riproposto di condurre uno stile di vita più sano. Ciò significa, di solito, meno schifezze e più attività fisica. Ma cos'hai intenzione di fare per la salute mentale?Gli esperti dicono che per iniziare bene bisogna combattere itossici. Ogni giorno la nostra mente è attraversata da migliaia di. Ce ne sono alcuni che possono rivelarsie quindi dannosi per il nostro ben. Anzi, le ricerche hanno evidenziato che inocivi potrebberocollegati a disturbi fisici come la cardiopatia.Ribaltare la situazione in modo da avere piùpositivi durante la giornata può fare miracoli per la mente e per la salute generale. Ecco i 14tossici che gli esperti ...