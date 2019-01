Uomini e Donne – Chi è Natalia Paragoni? La bella corteggiatrice di Ivan Gonzalez tra

Uomini e Donne : Alex Migliorini di nuovo fidanzato? L’indizio : Uomini e Donne: Alex Migliorini di nuovo fidanzato? L’indizio che sembrerebbe confermarlo Alex Migliorini dopo Alessandro D’Amico ha ritrovato l’amore? Per quel che sappiamo l’ex tronista di Uomini e Donne, da quando ha ufficializzato la fine della storia con il suo ex, ha continuato la sua vita da single a Milano. Oggi, però, qualcosa potrebbe […] L'articolo Uomini e Donne: Alex Migliorini di nuovo fidanzato? ...

Uomini e donne anticipazioni : ANDREA CERIOLI ha scelto… [trono classico] : Scelta a sorpresa per ANDREA CERIOLI nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne: l’ex protagonista di Temptation Island Vip ha infatti deciso di rinunciare allo speciale in prima serata – previsto per febbraio – e scegliere in anticipo la donna che ha fatto breccia nel suo cuore. Questa volontà, condivisa da Maria De Filippi, ha però generato delle perplessità nell’opinionista Gianni ...

Gli Uomini soffrono di più delle donne quando sono influenzati? La scienza dice che è vero : L'influenza fa soffrire più gli uomini che le donne: non è un falso mito ma una verità scientificamente dimostrata. Gli uomini non esagerano affatto il dolore ma, secondo una ricerca canadese, ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella bacia Dal Corso - Lorenzo sempre più confuso : Le Anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del Trono Classico del 12 gennaio confermano una serie di colpi di scena nei troni di Andrea Cerioli, Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Andrea ha fatto la sua scelta, in grande anticipo rispetto ai tempi previsti: il tronista ha deciso di proseguire il suo perCorso lontano dalle telecamere insieme ad Arianna, fatto che ha scatenato diversi sospetti in merito ad un loro possibile accordo ...

Uomini e Donne anticipazioni : Gemma chiude con Rocco - lui sbotta : Gemma Galgani lascia Rocco Fredella a Uomini e Donne Gemma Galgani sarà la protagonista del primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Il lunedì si aprirà con il botto nel Trono Over e con una novità spiazzante: Gemma Galgani lascerà Rocco Fredella. Una doccia fredda per il cavaliere e per il pubblico di Canale5 che aveva lasciato la settimana scorsa la coppia in un clima di serenità. Oggi a Uomini e Donne, come anticipato da un video ...

Uomini e donne : dubbi sulla scelta di Andrea Cerioli - Federica resta senza parole : Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e donne effettuata lo scorso 12 gennaio. Il tronista avrebbe dovuto fare il nome della sua corteggiatrice preferita nella puntata serale organizzata in una villa con la collaborazione della party planner Valeria Marini. Eppure, ha deciso di anticipare i tempi evitando di ascoltare persino i consigli di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, lo ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico - per la scelta di Teresa il favorito è Andrew : Sabato 12 gennaio è stata registrata una delle puntate di Uomini e Donne che più farà discutere gli amanti del gossip nostrano ed in particolare i fans della trasmissione ideata e condotta dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Chi ama questo programma ha imparato negli anni a convivere con i repentini colpi di scena e le ''scelte'' improvvise dei propri protagonisti. La puntata registrata sabato non sfugge a questa regola ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : Gems in confusione - Pamela in lacrime per Stefano : Si apre oggi 14 gennaio una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne che, come abitudine, esordirà con il Trono Over. Nonostante Gemma Galgani continui ad essere nel mirino di molti fan del programma, la parte dedicata a dame e cavalieri si conferma come la più seguita nel ricco palinsesto pomeridiano di Canale 5, anche grazie al tira e molla che contraddistingue la dama torinese e Rocco Fredella. La scorsa settimana avevamo visto la ...

Differenza d'età in amore : perché agli Uomini piacciono le donne più grandi? : Questo perché hanno già il loro mondo, le loro cose, i loro lavori. Non vogliono fare tutto con l'altro. La donna matura ha inevitabilmente anche un atteggiamento di accudimento, soprattutto nei casi ...

Uomini e Donne : Riccardo dimentica Ida - storia archiviata - adesso con chi flirta : Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne , dopo aver chiuso la storia con Ida Platano, con cui ha partecipato anche a Temptation Island quest'estate, vuole voltare pagina. Il Cavaliere del Trono Over, ...

Uomini e Donne Over - Riccardo volta pagina con Roberta dopo Ida : la segnalazione : Uomini e Donne Trono Over, Riccardo Guarnieri dopo la rottura con Ida Platano pronto a voltare pagina con Roberta: complici e vicini a Taranto L’anno nuovo potrebbe portare un nuovo amore nella vita di Riccardo Guarnieri. dopo aver chiuso la storia con Ida Platano, con cui ha partecipato anche a Temptation Island quest’estate, il cavaliere […] L'articolo Uomini e Donne Over, Riccardo volta pagina con Roberta dopo Ida: la ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella spegne le polemiche social : 'Tifate per la mia salute' : Nelle ultime ore si sta parlando di Sara Affi Fella, la tronista che ha preso in giro tutti per la sua relazione segreta con Nicola Panico ai tempi della sua permanenza a Uomini e Donne. Quando la realtà è venuta a galla, ha ricevuto insulti e offese al punto tale da esser costretta a disattivare il suo vecchio profilo di Instagram. Dopo un periodo di assenza, ha deciso di tornare sui social e, in meno di 24 ore, ha ottenuto circa 55 mila ...

Uomini e Donne news - Ginevra Pisani conferma crisi con Claudio : “Giorni particolari” : Uomini e Donne news, Claudio e Ginevra si sono lasciati? Le ultimissime da Instagram Sono giorni in cui le news di Uomini e Donne su Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani sono molto ricercate. I fan vogliono sapere, o almeno capire, cosa sta succedendo fra i due. Possiamo basarci solamente sugli indizi che loro due decidono […] L'articolo Uomini e Donne news, Ginevra Pisani conferma crisi con Claudio: “Giorni particolari” ...