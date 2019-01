Susanna Tamaro | uccisa la cagnolina Pimpi | il post su Facebook

dilei

: Vicini a Susanna Tamaro per la piccola Pimpi. Indignati per la mancanza di controlli e per le sanzioni inadeguate. - enpaonlus : Vicini a Susanna Tamaro per la piccola Pimpi. Indignati per la mancanza di controlli e per le sanzioni inadeguate. - repubblica : 'Pimpi è morta ieri': l'addio di Susanna Tamaro alla sua cagnolina, uccisa da un boccone avvelenato [news aggiornat… - Corriere : Pimpi, la cagnolina di Susanna Tamaro uccisa da «un boccone avvelenato» -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)dice addio alla suada un boccone avvelenato. Lo fa con unpubblicato suche ha commosso centinaia di persone e in cui traspare dolore e sofferenza.L’autrice di Và dove ti porta il cuore non ha mai nascosto il suo grande amore per gli animali. Una delle sue ultime opere, Luisito, racconta proprio il rapporto fra una donna e il suo pappagallo. Nel corso degli anniha adottato cani, gatti, asini, conigli nani e persino un gregge di pecore. L’ultima arrivata era, unache la scrittrice aveva scelto dopo una lunga ricerca nei canili. Con lei era stato amore a prima vita e, dopo un mese di continue visite, sei mesi fa laaveva finalmente portato la cucciola a casa.La sua gioia però è durata poco perché proprio ieriè morta. Ad ucciderla è stato un boccone avvelenato, come ha svelato ...