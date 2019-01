Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto | ‘Siete la mia forza’

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : ”È nata una cosa meravigliosa” : Per il suo impegno e la sua solidarietà verso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata, Nadia Toffa ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto. La cerimonia è stata celebrata questa mattina intorno alle ore 9.30, all’interno del Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Nadia ha ricevuto questo importante riconoscimento per il suo grande impegno solidaristico e altruistico, ma soprattutto per la sua attività svolta a ...

Nadia Toffa e la cittadinanza onoraria a Taranto : domani presenterà il libro che racconta il suo calvario : Il sindaco di Taranto ha concesso a Nadia Toffa la cittadinanza onoraria. La motivazione sta nel fatto che in passato la conduttrice si è occupata della città di Taranto, e in particolare dell’Ilva, l’acciaieria di cui spesso si è parlato nella cronaca per quanto riguarda le problematiche ambientali, le cause legali e i licenziamenti dei dipendenti. Nadia presenterà domani a Taranto il suo libro “Fiorire d’Inverno. La mia ...

Nadia Toffa affronta un nuovo ciclo di chemioterapia : 'Il tumore non è un tabù - affidatevi alla medicina ufficiale' : A chi dice che faccio pubblicità alla chemioterapia rispondo 'sì, e la faccio anche col sorriso dato che grazie alla scienza è l'unica cura che abbiamo insieme alla radioterapia per sconfiggere il ...

Nadia Toffa su Instagram difende la chemioterapia : contro chi la vuole morta : Nadia Toffa pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in ospedale durante la chemioterapia. La Iena, che sta combattendo contro il cancro da lungo tempo, scrive un lungo commento per spiegare perché non smetterà di parlare della sua malattia, rispondendo alle critiche di chi l’accusa di voler spettacolarizzare il tumore. E soprattutto contro chi la vuole morta. Nadia difende la chemioterapia: A chi dice che faccio ...

