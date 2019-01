Migliore attacca Salvini | ' Dire che Battisti deve marcire in galera è una cosa sconcia'

Blastingnews

: @Lu_giWhite @G_Higuain Va messo nella condizione di segnare, rinforzando la squadra prendendo un esterno di ruolo f… - MenghiSergio : @Lu_giWhite @G_Higuain Va messo nella condizione di segnare, rinforzando la squadra prendendo un esterno di ruolo f… - RussoTosca : @POPOLOdiTWlTTER Uno che si attacca a queste scemenze non merita nessun commento, tra l'altro l'espressione 'marcir… - about_fede10 : La mia migliore amica mi ha appena chiesto con tono polemico perché agli altri guardo le igs e a lei no. Ma veramen… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) L'arresto di Cesare, avvenuto nel fine settimana in Bolivia, ha scatenato molteplici polemiche. A chi si è dichiarato favorevole ad un'amnistia per gli ex terroristi degli anni di piombo, si sono contrapposti coloro - soprattutto tra le fila dell'opposizione - che hanno criticato alcune affermazioni del ministro dell'interno Matteonel commentare l'operazione condotta con successo dall'Interpol.Il vicepresidente del Consiglio è entrato nel mirino di Gennaro, attualmente deputato del Partito Democratico, già sottosegretario alla Giustizia negli ultimi due governi di centrosinistra guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Il politico napoletano, infatti, ha affermato di non condividere i toni con cui il leader leghista ha parlato della cattura di...