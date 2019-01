Di Maio | Cambiare regole Ue per quota 41 e ampliare platea r cittadinanza

Raddoppio Ires per no-profit - Cei a Salvini : "Se la prenda con i vescovi ma non tocchi l'umanità" | Di Maio : "Mi impegno a cambiare la norma" : Il cardinale si rivolge al ministro dell'Interno invitandolo a riflettere sull'aumento dell'imposta sul reddito delle società, che passa dal 12% al 24%

Di Maio : m'impegno a cambiare norma Ires : 14.40 La norma sulla tassazione dell'Ires per gli enti no profit "va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato e ne è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli", ha detto il vicepremier Di Maio. Lo stesso ha poi spiegato che non potrà essere cambiata subito in Manovra, perché si rischia "l'esercizio provvisorio". "Prendo l'impegno di farlo nel primo ...

Di Maio : manifesto per cambiare Europa : 12.00 Il M5S ha un manifesto "per un'Europa diversa",che "non ha nulla a che vedere con la destra sovranista e con la sinistra. Al centro torneranno i cittadini" Così il vicepremier, Di Maio, che su Affaritaliani.it si dice convinto che "alle elezioni europee (...) avremo un quadro completamente diverso". Di Maio definisce l'alleanza con la Lega la "fusione a freddo di due forze politiche che ha funzionato bene". Certo, vi "sono visioni ...

Manovra - ecotassa solo sui suv Di Maio : «Sogni per cambiare l'Italia» : Lo rendono noto fonti del ministero dell'Economia, spiegando che ora si aspetta la valutazione della Commissione e che in mattinata ci sono stati contatti telefonici tra Tria, Moscovici e Dombrovskis.

Roma : Di Maio - ora Raggi ha governo amico - dimostreremo che può cambiare : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - A Roma "quel che non ha funzionato in questi due anni è stato un governo centrale e un governo regionale che facevano la guerra alla città di Roma. In legge bilancio ci saranno, in quota investimenti, i soldi per Roma, perché la Capitale ha bisogno di

Di Maio : il contratto di governo potrebbe cambiare nel 2021 : Il contratto di governo potrebbe essere rivisto nel 2021. Lo ha annunciato Luigi Di Maio riprendendo quanto detto da Matteo Salvini. "Lui" ha detto il vicepremier M5s a proposito dell'omologo leghista, "ne parla riguardo alle condizioni economiche globali, quindi è tutto condivisibile". Intervistato da Radio 24, Di Maio ha detto che è possibile "migliorare ulteriormente" ...

Raggi - la difesa : procedura ok - va assoltaDi Maio : no volontà di cambiare codice M5s : In attesa di conoscere il destino giudiziario del sindaco di Roma, i pentastellati sul blog si dividono su come muoversi nelle prossime ore.

Accordi&Disaccordi - Di Maio su Nove : “Ricandidarmi? Nessuna intenzione di cambiare la regola del doppio mandato” : “Quello che noi abbiamo sempre detto è che c’è una regola dei due mandati. Io non ho in previsione, come capo politico del Movimento di modificare alcuna regola dei due mandati”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di Maio, primo ospite della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 e realizzato da Loft Produzioni, ...