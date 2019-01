Basket - Nba : Curry trascina Golden State - crisi Lakers senza LeBron : WASHINGTON - L'esperienza di Steph Curry e la sfrontatezza di Luka Doncic di fronte alla Oracle Arena in un match tiratissimo. Golden State, 29-14, batte Dallas, 20-23, 119-114 trascinata dal due ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

Risultati NBA – Harden show nella notte di Capodanno - Curry trascina i suoi Warriors alla vittoria : James Harden stratosferico nella notte di Capodanno: tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana L’NBA non si ferma mai: i campioni della palla a spicchi americana hanno regalato spettacolo anche a Capodanno. Tante le sfide andate in scena nella notte di San Silvestro: sorridono i Charlotte Hornets, che hanno mandato al tappeto gli Orlando Magic per 125-100. Bene Walker e Monk, a reefrto rispettivmente ...

Risultati NBA – Curry trascina Golden State - Portland ok sui Raptors : sorridono anche Boston e Indiana : La coppia Curry-Durant permette a Golden State di violare il parquet di Sacramento, vittorie anche per Miami e Denver Sessantotto punti in due, più della metà di quelli segnati alla fine della partita. Kevin Durant e Steph Curry fanno sognare Golden State, mettendo in mostra una prestazione monstre che permette ai Warriors di violare il parquet dei Sacramento Kings, costretti ad arrendersi con il punteggio di 125-130. Pronto riscatto ...