"Cesare libero" - striscione pro Battisti al Colosseo

liberoquotidiano

: La nuovissima FOTOGALLERY con tutte le ultime vignette di Vauro: Cesare #Battisti #Salvini, #SeaWatch, #Baglioni,… - VauroSenesi : La nuovissima FOTOGALLERY con tutte le ultime vignette di Vauro: Cesare #Battisti #Salvini, #SeaWatch, #Baglioni,… - Libero_official : +++ CESARE BATTISTI, SEGUI IN DIRETTA VIDEO L'ATTERRAGGIO A FIUMICINO DEL TERRORISTA +++ - alededonaphb : RT @Gazzettino: #Battisti, striscione al #colosseo: «Cesare libero, amnistia per i compagni» -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Unoproè stato affisso ieri sera in Via degli Annibaldi, nei pressi del, a Roma. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Sullo, attaccato sul ponte, c’era la scritta ‘, amnistia per i compagni, noi restiam