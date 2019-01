A Modica un corso per i pensionati della Polizia Locale

Modica - scherma : al PalaMoak saggio di chiusura del 35° corso scolastico : ... impegnati a Ravenna nel prossimo weekend nella Prova Nazionale del Gran Prix Kinder+Sport di spada. Seguiti dal maestro Puglisi voleranno in romagna per la loro prima esperienza agonistica a livello ...

Sabato corso di formazione per gli standisti di Choco Modica 2018 : Sabato 24 novembre di formazione per gli standisti di ChocoModica 2018 . Il corso è stato indetto dal Comune di Modica e dal Consorzio del Cioccolato.

Incidente in corso Umberto a Modica - parla il sindaco Abbate : Il sindaco di Modica interviene con una nota sul pauroso Incidente della scorsa notte in corso Umberto . Abbate : spero che il responsabile sia punito

Modica - incendio in una casa in corso Mazzini : Un incendio , probabilmente per un corto circuito, è scoppiato in un'abitazione in corso Mazzini a Modica. Anziana di 88 anni trasportata in ospedale.