Tutti gli uomini di Zingaretti

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di Tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere Tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Tour Down Under 2019 : Tutti gli italiani al via. Elia Viviani punta alle volate - Diego Ulissi per rinascere : Saranno dieci i corridori italiani al via del Tour Down Under, prima corsa WorldTour dell’anno, che scatterà martedì 15 gennaio in Australia. Seppur con un contingente ristretto, il Bel Paese potrà essere comunque protagonista, vista la qualità degli atleti presenti. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Tour Down Under 2019. Partiamo da Elia Viviani, che avrà il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria in volata. Il 29enne ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di Tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di Tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

DONNA UCCISA DAL MARITO - FIGLI ADOTTATI DA ALGHERO/ Il bello di riscoprire quella gratuità che ci fa Tutti : Una "adozione di cittadinanza". E' quella decisa dal sindaco di ALGHERO per due fratelli di 12 e 8 anni, dopo che il padre ha ucciso la madre

Tutti gli ospiti di C’è posta per te del 12 gennaio - da Ricky Martin a Belen Rodriguez : anticipazioni 1ª puntata : Gli ospiti di C'è posta per te del 12 gennaio sono pronti per dare avvio alla nuova edizione del programma di Canale5 che da anni intrattiene i telespettatori di Mediaset con storie di vita e sorprese condotte dagli ospiti in studio. Per questa prima tornata, Maria De Filippi ha scelto di affidarsi alla star internazionale Ricky Martin, appena diventato papà di Lucia dopo i gemellini che lo resero genitore per la prima volta. L'artista ...

Lega-M5s - Tutti gli alleati in UeContratto arma segreta di Di Maio : Dalla Francia alla Scandinavia. Ecco chi sono i possibili alleati di Lega e M5s alle elezioni europee. Costellazione sovranista da una parte, manifesto politico concreto dall'altra Segui su affaritaliani.it

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Eggert e Benecken vincono nel doppio - bene gli azzurri - Tutti nei primi otto : I tedeschi Toni Eggert e Sascha benecken proseguono nel loro dominio stagionale e si aggiudicano anche la tappa di Sigulda, in Lettonia, valevole per la Coppa del Mondo 2019 di Slittino doppio. I due campioni teutonici hanno messo in scena due manche pressoché perfette, con il miglior tempo in entrambe le discese sul budello lettone (42.059 e 42.060) rifilando 379 millesimi di distacco ai padroni di casa Oskars Gudrmovics e Peteris Kalinins e ...

Superbrain - toglie televisivamente il “cuore” per far spazio - in Tutti i sensi - alla mente : Tra i grandi show e le fiction sbanca auditel si colloca Superbrain, un programma medio e intermedio. Con una accezione positiva, perché tra gli incastri dei palinsesti e le scure dei tagli al budget le reti hanno bisogno degli show cuscinetto, titoli che per poche puntate, senza troppi rischi, assicurano una buona dose di leggerezza. La trasmissione era stata lanciata dalla Rai come risposta a Lo Show dei Record, ora finito su Tv8 e che ai ...

Australian Open 2019 - Tutti gli italiani in campo lunedì 14 gennaio. Programma - orari - tv e streaming : Saranno 4 gli italiani ad essere impegnati in questa giornata inaugurale degli Australian Open 2019. Sul campo n.3 Matteo Berrettini affronterà la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas mentre sul 13 Thomas Fabbiano sfiderà la wild card locale Jason Kubler. Vedremo in azione anche Stefano Travaglia, giocatore proveniente dalle qualificazioni, che giocherà contro l’argentino Guido Andreozzi (campo 22) e poi sul campo 15 Andreas Seppi ...

La rivincita dei rider : "Una battaglia per Tutti" : 'Lavoretti, occasioni di guadagnare qualcosa facendo esercizio fisico, attività svolte da autonomi'. Negli ultimi due anni, da quando è iniziata la battaglia dei fattorini del food delivery contro le ...

