Traffico Roma del 13-01-2019 ore 08 | 30

Roma - blocco del Traffico domenica 13 gennaio 2019 : ecco chi può circolare : A Roma torna la terza parte del blocco del traffico : domenica 13 gennaio 2019 sarà la terza domenica ecologica dall'inizio dell'autunno, nel 2018. Il limite di zona riguarda la 'fascia verde' e gli ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 07:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico SCARSO QUESTA DOMENICA, NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI PER PRVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA FINO ALLA PRIMAVERA LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE OGGI LO STOP ALLA ...
Blocco auto Roma : stop Traffico 13 gennaio 2019/ Ultime notizie domenica ecologica : chi può circolare e orari : Blocco auto Roma: stop traffico oggi, 13 gennaio 2019. Terza domenica ecologica, le Ultime notizie: chi può circolare, orari e mappa
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIVERSI I KM DI CODA SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI. FILE DI CIRCA 8 KM. CODE QUINDI CHE RIGUARDANO LA CARREGGIATA ESTERNA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER NAPOLI INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, INCIDENTE APPENA DOPO VIA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTO INTENSO IL Traffico TRA LA VIA OSTIENSE E VIALE MARCONI CON INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE CODE E RALLENTAMENTI TRA CORNELIA E BATTISTINI, QUI CI TROVIAMO IN VIA DI BOCCEA Traffico INTENSO NEL RIONE PRATI, CODE E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE INTENSI GLI ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI MELLINI NELLE VICINANZE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL RIONE PRATI. INCIDENTE CHE POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI A CHI È DIRETTO VERSO PIAZZA DEI TRIBUNALI E IL PONTE UMBERTO I. Traffico COMUNQUE GIÀ INTENSO IN TUTTA L’AREA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA VIA NOMENTANA ANCHE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA RINALDO D’AQUINO IN ZONA SANT’ALESSANDRO. PIÙ Traffico SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER IL TRATTO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA VIA NOMENTANA ANCHE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA RINALDO D’AQUINO IN ZONA SANT’ALESSANDRO. PIÙ Traffico SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER IL TRATTO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 12:20 IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19 GENNAIO. DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE TRASTEVERE DA PIAZZA PORTA MAGGIORE. SONO TORNATI A FERMARSI REGOLARMENTE I TRENI DELLA METRO A ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. LA MATTINA PROSEGUE SENZA PARTICOLARI PPROBLEMI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ Traffico SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER IL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO VERSO SAN GIOVANNI. PROSEGUENDO SI RALLENTA ANCHE SU VIALE CASTRENSE DA VIA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA SENZA PROBLEMI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. PRUDENZA IN CITTÀ PER ALCUNI INCIDENTI. SI VIAGGIA IN CODA SU VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DI VIA MONTEVARCHI. UN VEICOLO RIBALTATO HA COMPORTATO L’ABBATTIMENTO DI UN SEMAFORO. SI ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SULLA TANGENZIALE EST E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. PRUDENZA NEL QUARTIERE TRIESTE PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR FIORENZA ALTEZZA VIA DI SANT’ILARIA. COINVOLTI ANCHE DIVERSI VEICOLI IN SOSTA. PER UN SECONDO ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 08 | 30
VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 08:30 (Di domenica 13 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico SCARSO QUESTA DOMENICA, NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZALE DEL VERANNO E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER COMMEMORARE LE VITTIME DELLA STRADE DI ACCA LARENTIA SEPOLTE PRESSO IL CIMITERO, POSSIBILI DIASAGI NELL’ARE LIMITROFA PER PREVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA FINO ALLA PRIMAVERA LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE OGGI LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE ’ DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E DALLE 16.30 ALLE 20,30 PER L’ INTERRUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA SULLA RETE TRANVIARIA IN ZONA FLAMINIO/BELLE ARTI, LA LINEA 2 VIAGGIA SU BUS LUNGO TUTTO IL PERCORSO. BUS NAVETTA ANCHE ...
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josephsayah142 : RT @romadailynews: Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 13-01-2019 ore 08:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_rom… - josephsayah142 : RT @romadailynews: Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 08:30', su #spreaker #infomobilita_regio… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 13-01-2019 ore 08:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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