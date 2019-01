Milik: «Quest’anno voglio giocare bene ed essere sempre in forma»

ilnapolista

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Arek, a segno con un gol nella vittoria dei suoi contro il Sassuolo in Coppa Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone:«Non è facile rientrare dopo la sosta e fare subito. Potevamo fare meglio. Sono felice per il gol, non è stata però una delle mie migliori partite. Spero che nella prossima contro la Lazio riusciremo a tornare sul nostro livello e creare tante occasioni. Vogliamo andare avanti fino alla fine in Coppa Italia ed in Europa League. Questi crociati mi hanno portato fuori, ma quest’annoedin. Contro la Lazio proveremo a partire forte cercando il gol il prima possibile, quando segni subito ti aiuta perché ti dà maggiore fiducia»L'articolo: «Quest’annoedin» sembrail primo su ilNapolista.