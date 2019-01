La lettera della madre di Giuseppe Parretta | ucciso a Crotone un anno fa | Mio caro

“Siete tutti fantastici” : la lettera di addio della prof ai suoi alunni prima di morire stringe il cuore : Sentiva che stava per andarsene per sempre e ha voluto dare un ultimo abbraccio ai suoi studenti. Un commovente messaggio di addio in cui Sue East, professoressa britannica colpita e uccisa da un male incurabile, saluta personalmente i ragazzi pochi giorni prima di morire. Aveva 59 anni, lascia tre figli. Originaria di Bath, nel Somerset, Sue ha insegnato per molto tempo alla St Andrew’s Church School, che ora ha pubblicato quella lunga e ...

Accusato dell’omicidio della moglie - incastra la figlia di 12 anni con una finta lettera : Secondo gli inquirenti, il 45enne temeva che l'indagine sull'omicidio della moglie, da cui si stava separando, arrivasse proprio a lui. Così avrebbe redatto la finta confessione della figlia per accusare la bambina. "Ho mentito, non si è limitata a scivolare. Quel giorno abbiamo litigato per il suo appuntamento ... mi sono arrabbiata e l'ho spinta" aveva scritto nella nota salvata sul computer della bimba.Continua a leggere

Carige - ecco il j'accuse : a lettera della Bce Leggi il documento : di Rosario Dimito 'La decisione di commissariamento è inevitabile al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario'. E 'l'urgenza ricorre in quanto il Soggetto vigilato, Carige, ndr, ...

Carige - ecco il j'accuse : la lettera della Bce Leggi il documento : 'La decisione di commissariamento è inevitabile al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario'. E 'l'urgenza ricorre in quanto il Soggetto vigilato, Carige, ndr, versa in una ...

Famiglie e docenti uniti nell'esercizio della virtù della pazienza. lettera : Emergono problemi e mistificazioni celebrate sotto il nome di una società fraterna, di una famiglia amorevole, di una economia solidale, di una politica vera, di una cultura feconda, ma, soprattutto, ...

In occasione della consegna dei premi - della 2Edizione del concorso letterario 'Maria Costa' : Successo di pubblico alla cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso letterario 'Maria Costa' promosso dall'ass. A.T.S. Rinascita Gesso presieduta da Tonino Macrì col patrocinio ...

La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli - l’ultrà morto prima di Inter-Napoli : “non lo giustifico - ma vi prego basta!” : La mamma di Daniele Belardinelli, l’ultrà morto prima di Inter-Napoli, scrive una straziante lettera sui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana ...

Guido Bertolaso ha scritto una lettera a Luigi Di Maio chiedendogli di non indossare più la maglia della Protezione Civile : Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, ha scritto una lettera a Luigi Di Maio sul Corriere della Sera criticandolo per essere andato a Catania, colpita nella notte tra il 26 e il 27 dicembre da un forte terremoto, indossando una

La lettera a Babbo Natale della figlia di Valentina - morta a Rigopiano."Consegnala a mamma in cielo" : "Cara mamma mi manchi tanto, ti voglio bene con tutto il mio cuore, ti penso sempre e so che sei la stella più luminosa che c'è in tutto il cielo. C'è una sorpresa per te, con affetto ti voglio bene". Le feste non sono gioia e felicità per tutti. È il caso di Gaia Matrone, che oggi ha sette anni. mamma Valentina è stata una delle 29 vittime del disastro di Rigopiano, consumatosi quasi due anni fa, il 18 ...

Il nuovo libro di Aldo Zerbini al Caffè letterario della BCT : In queste pagine ho cercato con grande passione di rintracciarlo nella vita quotidiana , nella natura, nella scienza, nella filosofia, di proporlo laddove manca perché senza lo spirito del gioco ...

Manovra - Sergio Mattarella : l'ipotesi della firma accompagnata da una lettera di richiamo a Lega e M5S : Il retroscena lo racconta La Stampa e svela cosa il presidente Sergio Mattarella sarebbe pronto a fare dopo giorni a seguire, per lo più in tv e attraverso gli 'osservatori' del Quirinale, le ...

Vandali-ladri a scuola - la lettera della preside : «Se sono stati ex alunni abbiamo sbagliato noi» : Una banda di ragazzi prende d'assalto la scuola, la notte di Natale, e la preside scrive loro una lettera: «Se siete ex alunni scusate se non vi abbiamo insegnato abbastanza la strada del bene». Un ...

La lettera sui paladini della legalità di Felice Errante - ex Sindaco di Castelvetrano : L'ex Sindaco di Castelvetrano Felice Errante ha scritto una lettera a Babbo Natale molto singolare. Errante, ultimo Sindaco di Castelvetrano prima dello scioglimento del Comune per mafia, se la prende ...

lettera di Natale ai mafiosi e camorristi dedicata alle vittime della camorra e della mafia di don Giamberto Mastronardi : Il sangue di questi sacerdoti insieme al sangue di tanti giudici, ecc., è incancellabile e il loro profumo si espande sempre di più nel mondo e saranno sempre vivi in mezzo a noi. Immagino perfino ...