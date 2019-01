Ha beffato gli studi accademici Ora l' università vuole cacciare Boghossian

Isola dei famosi - Daniele Bossari beffato : brutto colpo - chi gli preferisce Mediaset come inviato : Bomba a sorpresa all'Isola dei famosi 2019. A pochi giorni dal via del reality in Honduras, Alessia Marcuzzi e Mediaset hanno annunciato il nome del nuovo inviato. Non sarò Alvin, che dovrebbe passare dalla Palapa alla spiaggia come concorrente, e resterà a casa anche Daniele Bossari. Al loro posto