C' è una Ferrari che vola | 200 vittorie per la 488 GT3

Sampdoria - ecco Gabbiadini : visite ok. Domani sarà in tribuna al Ferraris : visite mediche stamane al Laboratorio Albaro per Manolo Gabbiadini, che subito dopo si è recato presso la sede blucerchiata di Corte Lambruschini. In serata, poi, nel consueto ritiro blucerchiato del ...

una rivoluzione senza fine - Elkann ridisegna la Ferrari : per il ruolo di AD è pronto un grande ex : La figura di Camilleri non convince John Elkann, che avrebbe già dato avvio alle trattative con un sorprendente ex team principal L’arrivo di Mattia Binotto sul ponte di comando della Gestione Sportiva della Ferrari potrebbe non essere l’unico cambiamento a Maranello, dal momento che resta a rischio la posizione di Louis Camilleri. L’amministratore delegato arrivato dopo la morte di Marchionne non ha convinto i vertici ...

F1 - tutti i nomi nuovi della Ferrari : una rivoluzione dalla testa ai piedi - sarà la strategia vincente? : Una vera e propria rivoluzione si è abbattuta in casa Ferrari negli ultimi giorni. La settimana è infatti incominciata con l’esonero di Maurizio Arrivabene e con la nomina di Mattia Binotto a Team Principal, successivamente Laurent Mekies è stato promosso a spalla dell’ingegnere nativo di Losanna, poi è arrivato Pasal Wehrlein che lavorerà al simulatore. Senza dimenticarsi che la stagione incomincerà anche con un nuovo pilota, il ...

F1 - l’inizio di una nuova era : ecco come cambia la Ferrari con Mattia Binotto : Il nuovo team principal avrà maggiori poteri rispetto al proprio predecessore, continuando a svolgere anche le sue mansioni di direttore tecnico Una nuova era è cominciata, Mattia Binotto è ufficialmente il nuovo team principal della Ferrari, un ruolo impegnativo che sarà leggermente diverso da quello ricoperto da Maurizio Arrivabene negli ultimi quattro anni. Lapresse/Photo4 Stando infatti al comunicato diramato ieri dalla scuderia di ...

F1 - ora è ufficiale! Mattia Binotto nuovo team principal della Ferrari : “Decisione presa dopo una lunga riflessione” : Mancava solo l’ufficialità ed ora è arrivata: Mattia Binotto è il nuovo team principal della Ferrari. Attraverso una nota stampa la scuderia di Maranello ha annunciato la rivoluzione del settore sportivo con l’addio di Maurizio Arrivabene che lascia il Cavallino dopo quattro anni, in cui non è riuscito a centrare l’obiettivo numero uno, ovvero la conquista del Mondiale, che nel 2018 sembrava davvero raggiungibile con una macchina competitiva. Il ...

Schumacher - aperta al Museo Ferrari una mostra speciale : E' stata aperta al Museo Ferrari , in coincidenza con il suo 50° compleanno, una mostra speciale dedicata a Michael Schumacher : una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino ...

F1 - Luca Cordero : “Michael Schumacher ha lasciato una traccia nel DNA della Ferrari. Padre esemplare - maniacale e vincente” : Luca Cordero di Montezemolo è tornato a parlare del suo rapporto speciale con Michael Schumacher quando mancano ormai pochi giorni al 50° compleanno del Kaiser che taglierà il traguardo del mezzo secolo il prossimo 3 gennaio. Come sempre vige il massimo riserbo sulle condizioni fisiche del sette volte Campione del Mondo di Formula Uno a cinque anni di distanza dall’incidente sugli sci, delle recenti indiscrezioni parlano di una ripresa ma ...

F1 - Raikkonen senza rimpianti : “ho già lasciato la Ferrari una volta - ma in questa occasione…” : Il pilota della Ferrari ha analizzato la sua avventura in Ferrari, sottolineando come si trattasse del momento giusto per andare via Tanti ricordi, un titolo mondiale e tanta voglia di continuare a stupire. Kimi Raikkonen chiude la porta al passato, concentrandosi sul presente e sul futuro che, per i prossimi due anni, sarà ancora in Formula 1. photo4/Lapresse Il pilota finlandese si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, parlando ...

Kylie Jenner ha regalato a Baby Stormi una mini Lamborghini e una mini Ferrari! : Cool mom, cool daughter The post Kylie Jenner ha regalato a Baby Stormi una mini Lamborghini e una mini Ferrari! appeared first on News Mtv Italia.

F1 - Sebastian Vettel scrive una lettera ai tecnici della Ferrari : “Comunichiamo meglio tra noi e rimbocchiamoci le maniche” : Sebastian Vettel ha voluto manifestare la propria vicinanza ai tecnici della Scuderia Ferrari. Il tedesco, dopo un Mondiale 2018 nel quale le delusioni non sono mancate, ha scritto una lettera ai componenti del team sottolineando le qualità della squadra e volendo infondere coraggio rispetto a quel che sarà l’anno prossimo, per provare a battere la Mercedes e riportare finalmente l’iride sotto l’insegna del Cavallino ...

‘Michael 50’ : dal 3 gennaio una mostra al Museo Ferrari : Il Museo Ferrari dedica una mostra speciale a Michael Schumacher che aprirà in occasione del suo 50° compleanno, il 3 gennaio 2019. Una celebrazione e un segno di gratitudine per il pilota del Cavallino Rampante più vincente di sempre. Schumacher ha un posto speciale nella storia della Ferrari, che è stata segnata dai suoi tanti […] L'articolo ‘Michael 50’: dal 3 gennaio una mostra al Museo Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...