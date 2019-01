Bristol | la sedia a rotelle nella vetrina di un negozio di abiti da sposa

vanityfair

(Di domenica 13 gennaio 2019) «Il nuovodidaha un manichino in: non dovrebbe essere nulla di eccezionale, ma è la prima volta che vedo la disabilità esposta in una». Beth Wilson, artista disabile, ha pubblicato su Twitter la foto di una boutique di, la White Collection. 36 anni, su unada cinque, la donna ha spiegato di essersi sentita «rappresentata». E l’immagine è stata condivisa migliaia di volte. «Spesso le persone disabili si sentono invisibili perché non compaiono nei media. E soprattutto non indossano bei vestiti», spiega. «Non ho bisogno di un abito da, ma se ne avessi, sarei sicuramente molto più felice di andare a comprarlo in undove so che sarei accettata,e tutto il resto».https://twitter.com/doodlebeth/status/1083711023490703360 Laura Allen, proprietaria delcon la sorella Sarah Parker, ha ...