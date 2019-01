: Breaking News #Trump,prezzi farmaci in calo?Merito mio - Cyber_Feed : Breaking News #Trump,prezzi farmaci in calo?Merito mio - NotizieIN : Trump,prezzi farmaci in calo?Merito mio - TelevideoRai101 : Trump,prezzi farmaci in calo?Merito mio -

"Le nostre politiche" per far scendere idei"stanno funzionando". Lo twitta il presidente Donald, sottolineando che idei medicinali sono calati nel 2018 per la prima volta da quasi mezzo secolo. "Durante i primi 19 mesi della mia amministrazione, gli americani hanno risparmiato 26 miliardi di dollari sui medicinali che richiedono la ricetta medica.(Di sabato 12 gennaio 2019)