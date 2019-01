Sono un uomo | sono un padre | sono gay

Spiacevole episodio per la De Lellis - uomo le rutta in faccia per strada : ‘Sono scioccata’ : Spiacevole episodio per Giulia De Lellis. L'ex protagonista di Uomini e donne ha raccontato nelle stories che ha postato in queste ore su Instagram che qualche giorno fa, mentre camminava per strada, ha dovuto fare i conti con la follia di un uomo, il quale le ha ruttato in faccia, senza alcun motivo logico. Un momento a dir poco sgradevole per l'ex fidanzata di Andrea Damante, che tuttavia già in passato aveva avuto modo di raccontare altri ...

Gli scimpanzé Sono più evoluti dell’uomo? Ecco come l’istinto alla competizione ci influenza rispetto ai nostri “parenti” : Si discute spesso sul fatto che il successo evolutivo dell’uomo sia radicato in capacità e motivazioni sociali specializzate che determinano decisioni razionali, cooperative e sociali. Una manifestazione dell’”ultra socialità” umana è la tendenza al confronto sociale. Mentre solitamente gli studi sul confronto sociale si concentrano sul comportamento cooperativo ed enfatizzano le preoccupazioni per l’uguaglianza e la correttezza, alcuni ...

Londra - uomo d'affari scopre dopo 20 anni che i figli non Sono suoi : Richard Mason, un uomo inglese di 55 anni, ha scoperto che i tre figli avuti con l'ex moglie non sono i suoi dopo 20 anni. La vicenda è emersa dopo che i medici hanno diagnosticato all'uomo la fibrosi cistica, una malattia che rende sterili fin dalla nascita. dopo la scoperta l'uomo si è definito distrutto, i rapporti con i figli si sono incrinati, così come anche quelli con la ex moglie. La vicenda è finita sulla nota testata giornalistica ...

Pechino : uomo prende a martellate 20 bambini di una scuola. Tre Sono gravi : Un dipendente di una scuola elementare di Pechino ha aggredito con un martello venti alunni: tre di loro versano in gravi condizioni.Continua a leggere

Tito Stagno e l'uomo sulla luna : 'Gli astronauti Sono sportivi veri - Cristiano Ronaldo un marziano' : In questi giorni però l'Inter è associata ai fatti di cronaca... "Mi meraviglio che Mazzoleni non abbia interrotto la partita. Avrebbe dovuto farlo per un po', per dare subito una calmata. Koulibaly ...

Gli Obama Sono l'uomo e la donna più ammirati d'America : Tra i nomi del mondo dello spettacolo più amati la conduttrice Ellen DeGeneres, che si piazza all'ottavo posto. Gli uomini più amati Barack Obama è da undici anni l'uomo più ammirato d'America. Il ...

Spider-Man : Un nuovo universo - tutti posSono essere l’Uomo ragno : Con la scusa di un nuovo film su Spider-Man, un film d’animazione dal 25 dicembre al cinema che introduce una nuova versione dell’eroe per un pubblico diverso in modi diversi, la Sony ha realizzato un incredibile studio sul fumetto al cinema. Appoggiandosi a Phil Lord (solo metà del team che ha creato capolavori come 21 Jump Street o Lego The Movie), lo studio che detiene i diritti del personaggio porta adesso nelle sale un lungometraggio ...

L'imam a processo per terrorismo : «Non Sono un uomo di Al Qaeda» : «Non c'è stata, non c'è e non ci sarà mai alcune relazione tra me e Al Qaeda» . Hafiz Muhammad Zulkifal, L'imam di Zingonia a processo per terrorismo, parla per la prima volta dopo la scarcerazione ...

L’uomo e la donna arrestati ieri nell’inchiesta sui droni all’aeroporto di Gatwick Sono stati rilasciati senza incriminazioni : L’uomo e la donna arrestati ieri nell’inchiesta sui droni all’aeroporto di Gatwick, nel Regno Unito, sono stati rilasciati senza incriminazioni. Lo ha fatto sapere la polizia del Sussex, che sta conducendo le indagini. L’aeroporto era stato chiuso mercoledì sera a causa di due

Belve (Nove) - la giornalista Annalisa Chirico : “Sono spregiudicata - per un’esclusiva ho sedotto un uomo” : “Se vuole che le dica che per un’esclusiva ho dovuto sedurre un uomo, certo che è successo”. A ‘Belve’ (in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su NOVE) Annalisa Chirico, una delle firme di punta de Il Foglio, parla del suo mestiere di giornalista e di deontologia. “C’è un limite che lei è disposta a varcare?”, chiede Francesca Fagnani. “C’è un limite, ma posso oltrepassarlo, in questo sono sicuramente ...

Trapianto di testa - il primo uomo al mondo è diventato papà : «Grazie a un medico italiano ora Sono felice con mia moglie e mio figlio» : Fino a due anni fa, la sua vita aveva un'aspettativa molto breve e le difficoltà quotidiane erano enormi. Un 33enne russo, Valery Spiridonov , è stato il primo uomo della storia a sottoporsi ad un ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : ci Sono morti e feriti. Killer identificato - caccia all'uomo. «E' fuggito in taxi» Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. Il Killer, che sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato. «Ci sono due...

