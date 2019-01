Short Track – Europei Collalbo | Valcepina d’argento nella finale dei 500 metri donne

Short Track - Europei 2019 : Martina Valcepina non sbaglia! L’azzurra è seconda nei 500m : Martina Valcepina non delude e si prende la medaglia d’argento nei 500m femminili agli Europei di Short track in corso di svolgimento a Dordrecht. La valtellinese ha chiuso al secondo posto con il tempo di 43.241 alle spalle della polacca Natalia Maliszewska (42.842), leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo. Sul podio ci sale anche l’olandese Lara Van Ruijven, che ha preceduto la connazionale Suzanne Schulting. La ...

Short Track – Pista Lunga - Francesca Lollobrigida fa la storia : Bronzo agli Europei di Collabo! : Nella seconda giornata sul ghiaccio dell’Arena Ritten, Francesca Lollobrigida, romana dell’Aeronautica Militare, conquista la prima medaglia femminile italiana di sempre nell’Allround di una rassegna continentale L’opera è completa e l’ambizione della vigilia si trasforma in realtà: agli Europei di casa di Pista Lunga a Collalbo Francesca Lollobrigida riscrive la storia del pattinaggio di velocità italiano ...

LIVE Short Track - Europei 2019 in DIRETTA : Arianna Sighel e Confortola settimi nei 1500 metri! Valcepina in semifinale nei 500 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sul ghiaccio olandese si assegnano le prime medaglie e soprattutto comincia a delinearsi le posizioni per la classifica Overall. Fari puntati sui 500m e sui 1500m e sono davvero tantissimi gli italiani impegnati. Nella gara più veloce c’è grande attesa al femminile soprattutto per Martina Valcepina che si presenta tra le favorite ...

Short Track oggi (12 gennaio) - Europei 2019 : orario d’inizio delle gare e come vederle in tv e streaming : Seconda giornata di gare agli Europei 2019 di Short track a Dordrecht (Olanda). Sull’anello di ghiaccio orange siamo pronti a godere di un grande spettacolo in cui le emozioni non mancheranno. Tante le specialità in programma nelle quali l’Italia vorrà mettersi in evidenza. Martina Valcepina sarà la stella della squadra ma anche il resto della compagine vorrà farsi trovar pronta per andare a caccia di riscontri prestigiosi. Non sarà ...

Short Track – Italia perfetta nella prima giornata degli Europei! : A Dodrecht, in Olanda, Valcepina, Maffei, Sighel, Dotti e Antonioli avanti in tutte le distanze individuali, Confortola in due su tre ed entrambe le staffette già qualificate per le semifinali Si aprono alla grande gli Europei di Dordrecht per l’Italia dello Short Track. In Olanda, nella giornata d’esordio dedicata alle batterie di qualificazione, la Nazionale degli allenatori Anthony Barthell ed Assen Pandov centra il pass per ...

Short Track - Europei 2019 : l’Italia si conferma anche al pomeriggio. Ottime le staffette : La prima giornata degli Europei 2019 di Short track si conclude in maniera perfetta per l’Italia. Dopo l’ottima mattinata, la squadra azzurra si esalta anche al pomeriggio, centrando una tripletta di qualificati sia nei 1000m femminili che in quelli maschili. Inoltre le due staffette si sono ben comportate, staccando il pass per le semifinali. Nei 1000 metri è continuato l’ottimo europeo delle azzurre. Arianna Sighel e Cecilia ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 11 gennaio : Valcepina parte forte nello Short Track - Pittin chiamato alla rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport invernali di oggi, venerdì 11 gennaio. Focus sugli Sport della velocità su ghiaccio: iniziano infatti gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per la sprint maschile di biathlon. Se per lo short track sarà Martina Valcepina a guidare la spedizione azzurra, fari puntati oggi per la pista lunga su Francesca ...

Short Track - Europei 2019 : l’Italia parte con il piede giusto. Bene Valcepina e Dotti : Buon inizio per l’Italia agli Europei di Short track in corso di svolgimento a Dordrecht. E’ stata una mattina positiva per i colori azzurri nelle qualificazioni dei 500m e 1500m. Martina Valcepina comincia subito nel modo giusto, vincendo la sua batteria nei 500m davanti alla britannica Kathryn Thomson e alla francese Tifany Huot Marchand e passando dunque ai quarti di finale. Si qualificano anche Arianna Sighel e Cecilia Maffei, ...

LIVE Short Track - Europei 2019 in DIRETTA : prime batterie per gli azzurri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sul ghiaccio orange si preannuncia un day-1 decisamente interessante nel quale le più forti selezioni del Vecchio Continente si confronteranno per andare a caccia delle medaglie. Tante gare nel programma odierno con due sessioni (diurna e serale) per consentire al pubblico di non perdersi neanche un istante del darsi in pista sull’anello ...