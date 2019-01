Cina | ragazza al mattino si sveglia e non può più sentire i suoni pronunciati da uomini

Blastingnews

: tempo fa dissi ad una ragazza cinese che frequenta il mio corso di voler assaggiare il kimchi e lei ieri è ritornat… - xstyleslips : tempo fa dissi ad una ragazza cinese che frequenta il mio corso di voler assaggiare il kimchi e lei ieri è ritornat… - Fragatton1 : RT @SnoqLodi: Ha 25 anni e di professione fa la sceneggiatrice Zhou Xiaoxuan, la ragazza di Pechino che ha dato vita al movimento #MeToo an… - SnoqLodi : Ha 25 anni e di professione fa la sceneggiatrice Zhou Xiaoxuan, la ragazza di Pechino che ha dato vita al movimento… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Un risveglio 'da thriller', per via di uno strano fenomeno. Unacinese di 24 anni, la sera prima era andata a dormire con nausea e fastidiosi ronzii nelle orecchie. L'indomani mattina, nel destarsi, ha scoperto che la sua condizione era inspiegabilmente cambiata: non riusciva più a, ma solo le voci maschili.Aveva sviluppato come una sorta di immotivato udito 'selettivo'. Il fidanzato le parlava, ma lei vedeva solo la bocca muoversi: non poteva piùcosa dicesse, mentre ha appurato di potere normalente ascoltare le voci femminili. Preoccupata, laè andata al locale ospedale e ha scoperto di avere una rara sindrome....