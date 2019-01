Ancelotti | “Il razzismo è un problema del calcio italiano”

ilfogliettone

: Ancelotti: 'Gaetano? È stato con noi a Dimaro, ha dimostrato ottime qualità verificate nel campionato Primavera. Il… - claudioruss : Ancelotti: 'Gaetano? È stato con noi a Dimaro, ha dimostrato ottime qualità verificate nel campionato Primavera. Il… - WinamaxSport : Il a pris cher Ancelotti. - ilnapolionline : Il Roma - Ancelotti carico: vuole vincere la Coppa Italia -

(Di sabato 12 gennaio 2019) "Il? Sembra un nostro, ma in realtà non è del Napoli, ma delitaliano. Il Napoli ha vissuto questo momento a San Siro che non è stato goliardico, quella sera c`è stato ben poco da ridere". Si legge Sassuolo, vigilia di Coppa Italia, ma tiene banco ancora ildalle parti di Castel Volturno."S`è aperto un dibattito, tante contrapposizioni, noi non abbiamo alcuna pretesa ma c`è un regolamento ed un protocollo che non è stato rispettato con l`Inter e vogliamo che sia rispettato, come da altri organi (Uefa-FIFA, ndr). Noi non abbiamo mai parlato di sospensione, ma di interrompere temporaneamente come da protocollo. Sembra undel Napoli, ma è unsociale e culturale. Ci sentiamo coinvolti per migliorare la nostra Italia. Non è unsolo legato allo sport, ma lo sport evidenzia un malessere che esiste a livello culturale". ...