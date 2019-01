Whatsapp sarà più sicuro | si sbloccherà con l' impronta digitale e il volto

Whatsapp - presto sarà possibile pagare direttamente in chat? : Whatsapp è al lavoro per creare una criptovaluta che ci consenta di trasferire denaro all'interno dell'app di messaggistica. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo che fa capo a Mark Zuckerberg starebbe lavorando ad uno stablecoin, ossia un tipo di valuta digitale ancorata al dollaro statunitense e in grado quindi di proteggersi meglio dalla volatilità e garantire maggiore sicurezza e stabilità agli utenti ...

Addio a Whatsapp da gennaio 2019 : ecco gli smartphone che non saranno più supportati : Il 2019 non inizia in maniera positiva per gli amanti e i fruitori di WhatsApp che possiedono tutti quegli smartphone che non saranno più supportati dalla nota app di messaggistica. Se utilizziamo infatti uno smartphone ‘datato’ a tal punto da non ricevere più gli aggiornamenti del sistema operativo, è possibile che da gennaio non riusciremo più ad utilizzare la piattaforma di messaggistica, la quale ha annunciato da poco che non ...