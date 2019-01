Roma | sciopero Orsa-Usb | rete Atac a rischio giovedì

Sciopero trasporti a Roma : mezzi pubblici Atac a rischio stop il 17 gennaio : Nel mese di gennaio assisteremo ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti pubblici. Una delle tante andrà a coinvolgere il personale di Atac a Roma. Nella Capitale si assisterà ad uno Sciopero nella giornata di giovedì 17 gennaio 2019. A proclamare la protesta è stato il sindacato ORSA TPL, che ha annunciato uno stop di 24 ore dopo il fallimento delle procedure di conciliazione dello stato di agitazione del mese scorso. Per ...

Manovra - salta la norma su Ncc : a Roma taxi fermi a Termini e Fiumicino Lo sciopero a Milano|Video : I conducenti delle auto bianche hanno paralizzato il servizio alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino, creando problemi alla mobilità cittadina, proprio durante l’ultimo shopping natalizio e con gli arrivi di turisti per Natale

Roma - tifosi in sciopero : 'Dallo scudetto ad Alisson - tutte le bugie di Pallotta' : 'Farò della Roma uno dei più forti club al mondo', Pallotta 2014,. 'Roma super attrezzata per vincere lo scudetto, ne sono certo', Baldissoni 2014,. ' Pjanic non si vende. In passato abbiamo ...

Celli : solidarietà a lavoratori Roma Metropolitane in sciopero : Roma – “Solidarieta’ ai lavoratori di Roma Metropolitane, oggi in sciopero per la grave situazione dell’azienda partecipata al 100 per cento di RomaCapitale, che da mesi subisce un braccio di ferro sul credito di quattro milioni di euro che il Comune non vuole riconoscere e che porterebbe in rosso i conti aziendali”. “Oggi la professionalita’ e le competenze dei lavoratori vengono calpestate, nonostante ...

Calcio - arbitro aggredito a Roma durante gara di Promozione. Aia : “Sciopero in tutti i campionati dilettanti nel Lazio” : A 24 anni è stato preso a schiaffi e pugni, poi buttato a terra. Ha sbattuto violentemente la testa ed è stato trasporto in ospedale, dove è tuttora ricoverato. È il racconto dell’ennesima aggressione subita da un arbitro per una partita di Calcio dilettantistico. Questa volta è successo a Roma, dopo il match di Promozione tra Virtus Olympia San Basilio e Atletico Torrenova di domenica. E l’Associazione italiana arbitri, con il suo ...

Roma - adesione a sciopero Ama al 70% : i lavoratori protestano in Campidoglio -