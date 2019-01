Mitsubishi Outlander | il Suv plug-in

Mitsubishi Outlander Phev nominata Green SUV of the Year : Mitsubishi Outlander Phev (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) è stato nominato Green SUV of the YearTM 2019 di Green Car Journal al recente Salone Automobility di Los Angeles. Outlander Phev ha ricevuto il massimo dei voti in una lista con alcuni dei più grandi OEM del mondo, ed è stato apprezzato per la capacità di alzare il livello in fatto di prestazioni rispettose dell’ambiente ad un costo affrontabile per i consumatori. Outlander Phev ...