Misterioso attentato nel Beneventano: esplode l'auto di un disoccupato

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Un'è esplosa poco dopo le 21, lungo la Statale Appia in contrada Cartoppo a Ceppaloni. L', una Citroen C3 era parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario, un30enne del posto. La deflagrazione è stata avvertita in tutta la zona e schegge dei vetri e di altre parti della vettura sono state ritrovate a decine di metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio che si è sviluppato.I carabinieri del Comando provinciale di Benevento hanno avviato le indagini, raccogliendo la testimonianza del proprietario della vettura, il quale, superato lo choc, non ha saputo spiegare il perché di unsimile. I carabinieri stanno ora recuperando i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per verificare se siano stati ripresi ...