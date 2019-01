romadailynews

: Figliomeni: chiediamo intervento Raggi su ipotesi licenziamenti: Roma – “E’ sempre… - romadailynews : Figliomeni: chiediamo intervento Raggi su ipotesi licenziamenti: Roma – “E’ sempre… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Roma – “E’ sempre preoccupante quando si parla didi lavoratori e di mancati stipendi pregressi, perche’ vuol dire che non sono state prese tutte le opportune soluzioni atte a scongiurare questi accadimenti. Ed e’ quanto si sta prospettando per i lavoratori di Roma Metropolitane, che hanno indetto a tale riguardo uno sciopero di una settimana da lunedi’ 14 a venerdi’ 18”.“Un timore diventato quasi certo quello dell’imminente apertura di una procedura di licenziamento collettivo, come conseguenza di due atti deliberativi che causano uno squilibrio finanziario della societa’ ma soprattutto non coprono l’intero costo del personale, a cui va aggiunta anche la mancata corresponsione dello stipendio e dei contributi spettanti”.al Sindacodi intervenire per trovare in tempi ...