Sea Watch | Giuseppe Conte | “È stato un caso eccezionale | nostra fermezza su migranti non

Sea Watch - Conte : “Su immigrazione governo compatto - serve linea di rigore. Unione europea rispetti impegni” : “Assolutamente non è cambiata la linea del governo in materia di immigrazione. Il governo è compatto e assolutamente non cambia idea sul fatto che occorra una linea di rigore: non bisogna più offrire nessuna sponda al traffico illegale di migranti, bisogna contrastare con tutte le nostre forze questo traffico e perseverare. Una soluzione eccezionale, che rivendico, non mette in discussione la linea di fermezza e la coerenza della nostra ...

Sea Watch : finisce l'odissea dei migranti - anche l'Italia tra i Paesi ospitanti : Dopo diciannove giorni in mare i 49 migranti della Sea Watch e Sea Eye sono sbarcati ieri a Malta, da dove raggiungeranno lo Stato della Ue assegnatogli. Otto i Paesi che hanno accettato di accogliere gli esuli: Francia, Germania, Portogallo, Lussemburgo, Irlanda, Olanda, Romani e Italia. Da qui l’opposizione del vicepremier Salvini che, vistosi scavalcato da Conte nella decisione di accoglienza, per tutta la giornata di ieri ha fatto tremare ...

