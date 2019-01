Sanremo 2019 | il super ospite deve essere straniero

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni nei guai seri : le parole di fuoco del direttore di Rai1 : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti ("Una farsa") non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo il quotidiano La Stampa, la De Santis avrebbe deciso di non riconfermare Baglioni per i prossimi Festival di Sanremo: "Mai più all'Ariston se ci sono io"

Sanremo 2019 - Baglioni sui migranti scatena la polemica. Rossi del Cda Rai : “Fuori luogo”. La Stampa : direttore di RaiUno non riconfermerà il cantautore : Le parole di Claudio Baglioni sui migranti, il tweet di replica di Matteo Salvini: il caso Sanremo esplode nel giro di poche ore e arriva addirittura a coinvolgere il Cda Rai. Il direttore artistico e conduttore della kermesse in conferenza Stampa aveva commentato: “Se non fosse drammatica la situazione di oggi, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 ...

Negrita annunciano una raccolta con inediti per Sanremo 2019 con I ragazzi stanno bene : I Negrita annunciano una raccolta con inediti in vista della loro partecipazione al prossimo Festival di Sanremo con il brano I ragazzi stanno bene. Pau e i suoi hanno così deciso di battere la strada del 2003, pubblicando un nuovo best che conterrà 33 brani in totale con 3 inediti, di cui uno sarà proprio I ragazzi stanno bene in gara al prossimo Festival di Sanremo 2019 e con la conduzione di Claudio Baglioni. Ci siamo! Che il #viaggio ...

Suzuki è l’Auto Ufficiale del Festival di Sanremo 2019 : – Per il sesto anno consecutivo Suzuki è l’Auto Ufficiale del Festival di Sanremo; – Le star dell’edizione 2019 della kermesse sanremese saranno le auto della Gamma Suzuki Hybrid di Hamamatsu: IGNIS, SWIFT e BALENO; – Questi stessi modelli saranno anche protagonisti di due weekend di porte aperte presso i Concessionari Suzuki, dapprima il 26 e il 27 gennaio e quindi il 9 e 10 febbraio. Dal 2014 Suzuki è l’Auto Ufficiale del ...

Laura Pausini non sarà ospite al Festival di Sanremo 2019 con Biagio Antonacci : “Non sono in Italia” : Laura Pausini non sarà ospite al Festival di Sanremo 2019. A smentire le voci è l'artista di Solarolo che, intervenuta sui social, dichiara di non essere in Italia durante la settimana della manifestazioni. Gli rumors delle ultime settimane parlavano di una sua possibile partecipazione al Festival in duetto con Biagio Antonacci, con il quale ha rilasciato il singolo Il coraggio di andare contenuto nel secondo capitolo di Fatti sentire ...

Sanremo 2019 anticipazioni : Checco Zalone dice no a Baglioni : Festival di Sanremo 2019: Checco Zalone non sarà tra gli ospiti di Claudio Baglioni Si è svolta ieri la conferenza stampa ufficiale di presentazione del 69° Festival della canzone italiana di Sanremo, nella quale è stato fatto il nome di Checco Zalone come probabile ospite. Oggi però, dopo meno di 24 ore, come scrive Davide Maggio, sarebbe arrivato il NO dell’attore. Per la kermesse canora che per il secondo anno porta la prestigiosa firma ...

Checco Zalone a Sanremo 2019 tra gli ospiti del Baglioni bis? Parla il comico : “L’Ariston è un palco difficilissimo” : Non è la prima volta che circola il suo nome nella rosa di potenziali ospiti comici del Festival, ma anche stavolta sembra che non ci sia nulla da fare: a smentire l'ipotesi di Checco Zalone ospite a Sanremo 2019 ci pensa Zalone stesso. Dopo la conferenza stampa in cui il direttore artistico Claudio Baglioni ha annunciato alcuni ospiti, perlopiù musicali, della prossima edizione in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai1, Zalone è intervenuto con ...

Sanremo 2019 - Baglioni critica il governo sui migranti : «Siamo alla farsa». Salvini replica : «Canta che ti passa» : Matteo Salvini “Non si può pensare di risolvere la situazione migranti evitando lo sbarco di 40 o 50 persone, siamo un po’ alla farsa“. Un Claudio Baglioni inaspettatamente politico ha scosso la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore, che sinora aveva sempre evitato di esporsi su tematiche divisive, ha risposto ad una domanda sul tema migranti, riservando critiche ai politici e ...

Sanremo 2019 - gli ospiti : Bocelli con suo figlio - Giorgia ed Elisa. Forse arriva Zalone : Andrea Bocelli e il figlio Matteo In materia di ospiti, il Festival di Sanremo 2019 manterrà una sorta di “autarchia“. Parola di Claudio Baglioni. Il direttore artistico della kermesse ha infatti rivelato che per il momento non è prevista la partecipazione di ospiti internazionali alla 69esima edizione della rassegna. Anche su questo fronte, quindi, spazio al made in Italy, perché – ha spiegato il cantautore – ...

Sanremo 2019 - conferenza stampa di presentazione. Baglioni : «Sarò dirottatore artistico». Tutte le dichiarazioni : Claudio Baglioni, Virginia Raffaele, Claudio Bisio Festival di Sanremo 2019: la posa della prima pietra avverrà stamane nella Città dei Fiori, ad un mese dalla kermesse vera e propria. Al Teatro del Casinò di Sanremo, la 69esima edizione della rassegna canora sarà presentata alla stampa dagli organizzatori, a cominciare dal confermato direttore artistico Claudio Baglioni. Al suo fianco, per la prima volta, ci saranno i conduttori del Festival ...

Sanremo 2019 - Checco Zalone non ci sarà : "Non ho il coraggio di andarci" : Checco Zalone ha smentito la sua presenza al prossimo Festival di Sanremo, ventilata ieri in conferenza stampa da Claudio Bisio. Il comico, intervenendo ai microfoni di I Lunatici su Rai Radio2, ha spiegato: Sto per partire per il Kenya, girerò lì il mio prossimo film. Se non mi rapiscono. Il film sarà molto impegnativo. Anche per questo motivo nelle ultime notti fatico a dormire. Non sarò al Festival di Sanremo. Io superospite? Sono ...

Come vincere i biglietti per il Festival di Sanremo 2019 : il concorso : Ieri, martedì 8 gennaio, è stata avviata la prenotazione degli abbonamenti per il Festival di Sanremo 2019. Nei prossimi giorni, gli interessati verrano ricontattati secondo l'ordine di prenotazione e potranno acquistare i biglietti validi per le cinque serate del Festival. I biglietti singoli saranno invece in vendita esclusivamente pochi giorni prima dell'avvio della kermesse canora, in base alle ultime disponibilità successive alla vendita di ...

Sanremo 2019 - Baglioni presenta Bisio e Virginia Raffaele. E spunta (anche) il nome di Zalone : Il terzetto è fatto: Virginia Raffaele e Claudio Bisio formeranno con Claudio Baglioni il trio di conduttori del prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio. Ma ogni sera il...