Milan | contro la Samp Conti e Reina titolari Higuain

LIVE Olimpia Milano-Barcellona basket - Eurolega in DIRETTA : scontro diretto dal profumo di playoff : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Barcellona, match valevole per la diciassettesima giornata di Eurolega. Un match decisivo per l’Armani Exchange che affronta una DIRETTA rivale nella corsa ai playoff. Comincia una settimana decisiva per le ambizioni europee dell’Olimpia Milano. La squadra di Simone Piangiani sarà attesa da un doppio impegno: stasera la sfida casalinga con il Barcellona e poi venerdì lo scontro con ...

Milan - attesa per Sensi : incontro tra il Sassuolo e l'agente : Il Milan sfoglia la margherita a centrocampo, in un ventaglio di obiettivi del quale fa parte a pieno titolo anche Stefano Sensi. Il classe '95 del Sassuolo rappresenta un profilo gradito alla ...

Milan - venerdì a Nyon incontro con l’Uefa per il FPF : Il confronto, o meglio lo scontro, Milan-Uefa riparte da Nyon: venerdì in programma un incontro tra il club e la federcalcio europea sul FPF L'articolo Milan, venerdì a Nyon incontro con l’Uefa per il FPF è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Saldi Milano. Controllati negozi : sanzioni da mille euro a chi non ha rispettato le regole : Sono partiti il 5 gennaio i Saldi a Milano ma la Polizia Locale già da qualche settimana ha iniziato ad

Milano - presidio contro il decreto sicurezza : Protesta in piazza della Scala, nel centro di Milano, contro il decreto sicurezza del ministro dell'Interno Salvini nell'ambito della manifestazione promossa dalla Rete No Cpr che contesta l'apertura ...

Borse europee chiudono in calo - Milano in controtendenza; spread a 269 punti : Le Borse europee chiudono in calo, sulla scia dei dati degli ordini tedeschi e dei timori per la Brexit, che indeboliscono l'entusiasmo per il dialogo tra Cina e Usa sui dazi e per la disponibilità ...

Milan - possibile chance per Conti contro la Sampdoria : Secondo quanto riferito da Sky Sport, potrebbe arrivare presto l'ora di Andrea Conti. Gattuso sta pensando di lanciare, dal 1' minuto, l'esterno nella sfida di sabato a Marassi contro la Sampdoria.

Milano : controlli della polizia in Stazione Centrale - 4 arresti : Milano, 7 gen. (AdnKronos) - Sono quattro le persone arrestate dalla polizia negli ultimi giorni in Stazione Centrale a Milano. Lo scorso 2 gennaio un 18enne cittadino del Senegal ha aggredito una coppia di anziani, colpendoli entrambi al volto e rubando la borsa della donna. Una pattuglia della pol

Milano : Fontana - violenza contro sede Lega - abbassiamo i toni : Milano, 7 gen. (AdnKronos) - Gli insulti scritti nella notte sui muri della sede della Lega di via Bellerio a Milano amareggiano il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Il nuovo anno si apre con atti di violenza contro sedi della Lega: gli insulti apparsi a Milano sono l'ennesimo, i

Calcio femminile - Carolina Morace denuncia : “Calci - insulti - pugni e bestemmie dalla baresi contro il mio Milan” : Calci, insulti e bestemmie. Carolina Morace, allenatrice del Milan, ha denunciato i fatti incresciosi che hanno caratterizzato la partita di ieri che la sua squadra ha vinto contro il Pink Bari. Il roboante 8-0 delle rossonere sul campo delle pugliesi è giunto al termine di un incontro purtroppo non giocato all’insegna del fairplay come ha denunciato il coach ai microfoni di Sky Sport: “Sentire le bestemmie in campo è stato uno ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Milano torna al successo contro Trento - Varese sconfitta a sorpresa sul campo di Pistoia : Terminate le gare del pomeriggio per la 14a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Nel penultimo turno del girone di andata, diverse erano le sfide importanti per definire la classifica in vista delle Final Eight di Coppa Italia. La capolista Milano ha superato Trento tornando al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana, mentre Varese è caduta a sorpresa sul campo di Pistoia. Vittoria per Cantù nella delicata sfida salvezza contro ...

Basket - Mike James contro la polizia di Milano : 'Io fermato con la pistola puntata addosso' : Il playmaker dell'Ax Milano, Mike James, accusa la polizia di Milano di averlo fermato per un controllo puntandogli la pistola addosso e di averlo probabilmente fatto per il colore nero della sua ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan e Fiorentina passeggiano contro Pink Bari e Atalanta Mozzanica : In attesa dei due posticipi domenicali tra il ChievoVerona Valpo e la capolista Juventus e tra la Roma e il Sassuolo, quest’oggi sono andati in scena quattro incontri validi per la dodicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019, il primo turno del girone di ritorno. Un sabato calcistico “in rosa” ricco di gol (24 reti) nel quale le emozioni non sono mancate. Cominciamo la nostra rassegna dal rotondo ...

Saldi : polizia locale Milano controlla 250 negozi - 44 violano regole : Milano, 5 gen. (AdnKronos) - Al via oggi i Saldi a Milano ma la polizia locale già da qualche settimana ha cominciato ad eseguire controlli sul rispetto del regolamento regionale del commercio, che vieta la vendita promozionale nei trenta giorni precedenti alla partenza ufficiale dei Saldi. In parti