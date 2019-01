: Breaking News #Migranti,evangelici:pronti a accogliere - Cyber_Feed : Breaking News #Migranti,evangelici:pronti a accogliere - TelevideoRai101 : Migranti,evangelici:pronti a accogliere - Palombomatteo : RT @mara_carfagna: Sui migranti il governo non sa più a quale santo votarsi: prima si affida a generosità della Chiesa Cattolica, ieri alla… -

Arriveranno poco più di dieci persone in Italia deidella Sea Watch e Sea Eye. Lo conferma la Federazione delle Chiese Evangeliche aggiungendo che ancora non si sa chi arriverà e quando. "E' tutto pronto per l'accoglienza, abbiamo diverse strutture in grado di riceverli sia nel Nord Italia,in Piemonte,che a Scicli,in Sicilia,dove accogliamo famiglie e mamme con bambini. Andranno in strutture della Chiesa valdese e delle chiese evangeliche.Per ciascuno ci sarà un progetto personale"(Di giovedì 10 gennaio 2019)