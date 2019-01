Migranti | Salvini | Quasi sconfitti scafisti | Conte prova accontentare tutti

Migranti - chiuso il caso tra Conte e Salvini. Il ministro 'Ci siamo chiariti - c è stato un fraintendimento' : ROMA - Si chiude il caso Conte-Salvini sui Migranti. Il ministro dell'Interno assicura che 'con Conte ci siamo chiariti, è stato un misunderstanding'. Il ministro dell'Interno, ospite a Porta a Porta, ...

Migranti - Salvini : Incontro Avramopoulos lunedì al Viminale - Ue faccia suo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sanremo è già un caso : Baglioni parla di Migranti e Salvini lo bacchetta : Replica a stretto giro da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che su Twitter rivendica una titolarità esclusiva a occuparsi di migranti da parte della politica: «Canta che ti passa, ...

Migranti - a Bruxelles gli eurodeputati di Salvini contraddicono Salvini : «Otto o ottantotto, non autorizzerò nessuno a entrare in Italia». Il vicepremier Matteo Salvini ha messo in chiaro, da subito, che l'Italia non rientrerà fra i paesi Ue chiamati a dividersi l'...

Migranti - Bongiorno (Lega) : “Basta col buonismo di sinistra. Con Salvini è finita l’epoca dei radical chic alla Cacciari” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), la ministra leghista per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno difende tenacemente la politica migratoria del leader del suo partito, Matteo Salvini, e cita inevitabilmente l’accesa polemica che l’ha vista protagonista a Otto e Mezzo con il filosofo Massimo Cacciari sulla vicenda Sea Watch. “Per anni” – esordisce la giurista – “la sinistra ha accettato in ...

Migranti - nel Governo è tregua. Ricollocamenti : scontro Malta-Salvini : Scongiurato il rischio strappo, arriva l'accordo: l'Italia accoglierà poco più di dieci Migranti, che verranno affidati alla chiesa valdese. Il ministro dell'Interno Salvini ostenta soddisfazione, ma ...

Migranti - Nicola Porro : "Conte e Di Maio hanno sottovalutato una cosa. Adesso Salvini s'inc***" : "La frattura è seria". Nicola Porro nel suo video-blog legge i giornali e commenta quanto accaduto nelle ultime ore tra Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Il premier, spalleggiato dai 5 Stelle, ha tirato dritto aprendo le porte dell'Italia a 15 Migranti della Sea Watch fatti sbarcare a

Migranti : Finco (Lega) - Salvini sta mantenendo impegni presi in campagna elettorale : Venezia, 10 gen. (AdnKronos) - “Il vicepremier Matteo Salvini non sta facendo altro che mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale, quegli stessi impegni che l’hanno portato a vincere le elezioni e ad assumere il controllo del Viminale e che continuano ad assicurargli il supporto degli ita

Baglioni contro Salvini sui Migranti - il direttore di Rai Uno De Santis lo "boccia" : «Mai più a Sanremo» : Le dichiarazioni di Claudio Baglioni a proposito dei migranti non sono piaciute a Teresa De Santis, neo direttore di Raiuno. Secondo quanto riportato da La Stampa, De Santis avrebbe deciso di non...