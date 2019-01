Migranti | pace nel governo | La Chiesa Valdese ne accoglierà poco più di

Sea Watch - pace armata tra Conte e Salvini sui Migranti : “Poco più di 10 in Italia affidati alla Chiesa Valdese” : È una pace armata che può essere letta in due modi differenti. A seconda della prospettiva scelta. E dell’interpretazione che si dà ai tempi degli eventi. Perché da una parte Giuseppe Conte conferma «l’impegno di accogliere» i migranti della Sea Watch e della Sea Eye e precisa che «in attesa dei trasferimenti chiederà un incontro urgente con Avramo...

Pace fatta tra Salvini e Conte 10 Migranti ospitati dai Valdesi : Nessuna crisi di governo. Come anticipato da Affaritaliani.it è stato trovato l'accordo sull'emergenza migranti. Una decina di migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye saranno accolti in Italia a spese della Chiesa Valdese. Un'ora e mezza di vertice notturno a Palazzo Chigi e' bastata per risolvere il nodo dei migranti sbarcati ieri a Malta, tema che da giorni lacerava il governo Segui su affaritaliani.it