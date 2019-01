La versione PC di The Division 2 uscirà su Epic Games Store e non arriverà su Steam

Anthem : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Anthem rappresenta una delle uscite più importanti di questo 2019. Il gioco è atteso per il prossimo mese e, dalle ultime informazioni apprese, abbiamo scoperto che, su PC, l'ambizioso gioco farà uso della tecnologia DLSS di Nvidia.Soffermandoci di nuovo sulla versione PC di Anthem, vi riportiamo oggi i requisiti di sistema minimi e raccomandati annunciati da EA e riportati su ResetEra.requisiti Minimi:Read more…

La versione PC di Catherine riceve la classificazione dall'ESRB : Il piano di Sega per stuzzicare i fan sul lancio di Catherine per PC potrebbe essere stato sventato dall'ESRB: inizialmente i rumor sono nati a causa della comparsa di una pecora sulla pagina Steam di Bayonetta ma, essendo l'animale ricorrente e simbolico in Catherine, i giocatori hanno subito pensato all'imminente arrivo del titolo su PC.Ora, le voci su questa versione si fanno più consistenti, grazie alla classificazione dell'ESRB per ...

La versione Switch di The Witcher 3 compare sul listino di un rivenditore francese : The Witcher 3: Wild Hunt su Switch? Impossibile. Una reazione di questo tipo è più che comprensibile considerando la pesantezza del gioco e le capacità tecniche della console Nintendo, tuttavia il rumor ha preso piede e su ResetEra se ne sta parlando con insistenza da diverse ore.Ma da dove parte esattamente il rumor? La versione per la console ibrida del titolo targato CD Projekt RED è comparsa all'interno di un listino di un rivenditore ...

Il Calendario di Google riceve elementi del Material Theme nella versione web : Le novità introdotte dal Material Theme nell'app Calendario a settembre hanno raggiunto anche la versione web che riceve aggiornamenti per alcuni dei suoi elementi. Nel complesso si tratta di una riprogettazione del Material Theme di Google di minore importanza rispetto a quando fu lanciata alla fine dell'anno scorso.

Il Material Theme è in roll out per la versione web mobile della Ricerca Google : Il Material Theme di Google sta iniziando a comparire anche nella Ricerca da web mobile con elementi moderni simili alla versione desktop, come il campo di Ricerca a con i bordi arrotondati presente sia nella pagina dei risultati che nella home page. I cambiamenti per la versione mobile non sono evidenti rispetto alla versione desktop in quanto ha ricevuto aggiornamenti più frequenti da parte di Google.

L'app di The Weather Channel arriva alla versione 9.0 e si rifà le vesti : The Weather Channel, uno dei servizi più popolari al mondo sul meteo, ha aggiornato la propria app per Android portandola alla versione 9.0

Anthem : svelati peso dell'alpha e miglioramenti della versione Xbox One X : Con la closed alpha di Anthem che è ormai dietro l'angolo, il portale TrueAchievements ha avuto accesso a questa fase di test con leggero anticipo e ha pubblicato sulle proprie pagine alcuni preziosi dettagli sul nuovo RPG multigiocatore sviluppato da BioWare.Innanzitutto, sembra che l'alpha avrà dimensioni alquanto ridotte occupando all'incirca 20 GB sul vostro hard disk. I giocatori avranno quindi accesso a una minima parte del mondo di ...

Hellblade : Senua’s Sacrifice - il titolo dark fantasy di Ninja Theory arriva in versione fisica per Xbox One e PlayStation4 – la nostra prova : Hellblade: Senua’s Sacrifice alla sua uscita un anno fa – solo in digitale – fece scalpore spiazzando tutti quei giocatori che si aspettavano dai ragazzi di Ninja Theory – lo studio che si è occupato del suo sviluppo – un action puro, come quelli a cui li avevano abituati in passato, mettendo invece in campo un percorso introspettivo nella psiche umana in cui i combattimenti svolgono solo un ruolo di contorno nel ...

The Last Story II : la versione per Nintendo Switch compare nel listino di un rivenditore tedesco : La versione Nintendo Switch di The Lost Story II è recentemente apparsa sul listino del noto rivenditore tedesco Media Markt. Cosa molto strana se pensate che solo poco tempo fa Nintendo ha registrato il marchio The Last Story.Come riporta Nintendo Enthusiast, il gioco è un sequel di The Last Story, apparso per la prima volta su Wii nel 2012 e sviluppato da Mistwalker and AQ Interactive. Per capirci il primo è lo studio di Hironobu Sakaguchi, ...

La versione web di Ricerca Google si aggiorna in stile Material Theme : Ricerca Google si aggiorna al Material Theme con i vari ritocchi estetici intravisti nelle scorse settimane di test. La nuova revisione estetica, sebbene non ancora ultimata, risulta decisamente elegante e va a riguardare parecchi aspetti del servizio di Ricerca per web di Big G.

Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile in versione di prova dal 6 dicembre : Square Enix ha annunciato oggi che Shadow of the Tomb Raider riceverà dal 6 dicembre una demo gratuita. Se siete ancora indecisi circa un eventuale acquisto, è il vostro giorno fortunato.Come riporta un breve comunicato apparso sul sito ufficiale del titolo, la demo sarà disponibile per Xbox One, PC e PS4 a partire dal 6 dicembre 2018, se giocherete questa versione di prova e acquisterete in seguito il gioco completo potrete importare i ...

La versione web di Google Foto si fa bella con il nuovo Material Theme : Dopo un refresh che ha riguardato le versioni Android delle proprie app, Google passa alle interfacce web e aggiorna il look di Google Foto.

Bethesda utilizzerà una versione migliorata del Creation Engine per The Elder Scrolls 6 e Starfield : Anche se The Elder Scrolls 6 e Starfield sono probabilmente destinati alle piattaforme di nuova generazione, Bethesda continuerà a utilizzare per loro il Creation Engine. Naturalmente il publisher ha dichiarato che sarà una versione aggiornata, ma non sappiamo se i grandi problemi che hanno afflitto questo motore saranno affrontati o meno.Ecco le parole di Todd Howard rilasciate a Gamestar:"Per Fallout 76 siamo cambiati molto. Il gioco utilizza ...

The Universim - abbiamo provato la versione Early Access : Un mondo da plasmare Il pianeta, una sfera sufficientemente vasta che presenta biomi differenti, foreste, montagne, mari e laghi, offre tutto il necessario per l'evoluzione dei Nugget. È divertente ...