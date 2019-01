La scossa pro vax di Grillo fa tremare gli M5s

Terremoto in Iran - scossa M 5.9/ Colpita ancora la provincia di Kermanshah - nessuna notizia di danni o vittime : Terremoto in Iran, forte scossa M 5.9 nella provincia di Kermanshah, già Colpita lo scorso novembre: nessuna notizia di danni o vittime dai media locali.

Terremoto di magnitudo 3 in Campania : la scossa avvertita in provincia di Napoli e Caserta : A far ballare per l’inizio del nuovo anno non sono bastate le feste e i fuochi d’artificio. In Campania, infatti, ha tremato anche la terra. Una scossa di magnitudo 2,7 della scala Mercalli è stata registrata intorno alle ore 22,15 di ieri, sabato 5 gennaio, dalla sala sismica di Roma dell'I.N.G.V., l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro del Terremoto è stato individuato ad un chilometro a nord-ovest del comune di Forchia ...

Terremoto - scossa in provincia di L'Aquila : paura ma nessun danno : Una scossa di Terremoto pari a 4.2 gradi sulla scala Richter è stata registrata a Collelongo, in provincia di L'Aquila, alle 19:37. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno fissato l'ipocentro a 17 km di profondità. L'area epicentrale In un raggio di 10 km da Collelongo, epicentro del sisma, l'evento è stato avvertito nei comuni vicini quali San Vincenzo Valle Roveto (AQ), Civita d'Antino, Villavallelonga, Morino, ...

Terremoto - scossa magnitudo 4.2 a Collelongo in provincia dell'Aquila : L'Aquila - Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata con epicentro a tre chilometri da Collelongo (L'Aquila), centro situato a 54 chilometri dall'Aquila, ad una profondità di 17 chilometri, alle 19.37: a segnalarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita non solo in tutta la Marsica, ma anche all'Aquila, a Roma, Latina e Frosinone: ad Avezzano ...

La terra trema ancora : scossa di terremoto in provincia di L'Aquila : Una nuova forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in tutto il centro Italia poco dopo le 19.30. L'epicentro è stato registrato a Collelongo, paese in provincia di L'Aquila, a circa 100 chilometri dalla capitale. Al momento, basandosi su quanto riferito via Twitter dal Dipartimento della Protezione Civile. non si registrano danni a persone o cose. La scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata alle ore 19.37 ad una profondità di ...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Collelongo in provincia dell’Aquila. Non segnalati danni : Una scossa di Terremoto con epicentro a Collelongo, vicino all’Aquila, è stata registrata dall’Ingv poco dopo le 19.30 dell’1 gennaio. E’ stata avvertita anche a Roma, Latina e Frosinone. Il sisma è avvenuto a 17 chilometri di profondità nella zona della piana del Fucino, vicino alla località di villeggiatura di Villavallelonga. Alla prima scossa ne sono seguite altre due: alle 19.53 una di magnitudo molto inferiore, pari a 0.9, e ...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Collelongo in provincia dell’Aquila : Una scossa di Terremoto con epicentro a Collelongo, vicino all’Aquila, è stata registrata dall’Ingv poco dopo le 19.30 dell’1 gennaio. E’ stata avvertita anche a Roma. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. Il sisma è avvenuto a 17 chilometri di profondità avvenuta nella zona della piana del Fucino, vicino alla località di villeggiatura di Villavallelonga. Alla prima scossa ne è seguita un’altra, alle 19.53, di ...

La scossa di Catania ha fatto crollare la statua del santo che protegge dai terremoti : Sono in tutto una decina le persone rimaste ferite, in maniera non grave, per i danni provocati dalla scossa di magnitudo 4.8 registrata alle 3,18 sull'Etna dall'Ingv. Si lavora dalle 4.30 nel centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Catania, Claudio Sammartino. E' stato già compiuto un primo bilancio provvisorio dei danni con i crolli di muri e case e danni a chiese, soprattutto a Fleri, frazione ...

Forte scossa di terremoto in Sicilia : crolla a Pennisi la statua del Santo Protettore dai terremoti : L'intensa scossa di terremoto che nella notte ha colpito l'Etna ha provocato numerosi danni, come vi stiamo mostrando in vari nostri articoli. Crolli, edifici e chiese danneggiate a Pennisi,...

Etna - la scossa fa crollare la statua di Sant’Emidio - santo protettore dai terremoti : A Pennisi è stata parzialmente distrutta dal sisma la statua di Sant'Emidio, considerato dalla popolazione come il santo che protegge dai terremoti. Anche la chiesa dove sorgeva la statua ha subito gravi danni: come dimostra un video diffuso su facebook enormi blocchi di pietra si sono staccati dalla struttura.Continua a leggere

