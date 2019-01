Il salvataggio di Carige e il ' salva banche' del Pd sono così uguali?

salvataggio Carige - Tria : 'La nazionalizzazione sarebbe temporanea' : 'L'eventuale ricapitalizzazione precauzionale è un'operazione temporanea e quindi la nazionalizzazione sarebbe a termine', spiega il titolare dell'Economia che poi chiarisce: 'Si dice che il decreto ...

Banca Carige - Giovanni Tria : “Stesso intervento del 2016 - anche con Mps non fu un salvataggio” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, conferma quanto finora emerso sul decreto per Banca Carige: si tratta di un intervento uguale a quello del 2016 varato dal governo Gentiloni, analogo a quanto previsto per Mps: "La qualificazione come intervento di salvataggio non è appropriata per Carige così come non lo era per Mps".Continua a leggere

salvataggio Carige - Paragone (M5S) : 'Sono inca**ato - così Governo si fa un autogol' : La questione del Salvataggio della Carige sta accendendo gli animi. Dopo che è emersa la profonda somiglianza tra questo Salvataggio e quelli fatti in passato da Gentiloni, in molti si sentono traditi da quello che si definisce il Governo del "Cambiamento". Paragone, del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato dichiarazioni di fuoco e invita il suo partito a cambiare rotta al più presto....Continua a leggere

Il salvataggio di Carige è diverso? : La risposta breve è no, quella lunga è che è governo e autorità europee sono intervenute in anticipo rispetto al passato, ma con le stesse modalità usate in precedenza

Carige - Di Maio : "Non è un salvataggio - ma una nazionalizzazione" : 'Quella di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione'. Il vicepremier Luigi Di Maio interviene così sulla questione Carige . 'La regola è una - dice, in un'intervista al Fatto Quotidiano -: ...

salvataggio Carige - pubblicato il decreto : garanzie fino a 3 miliardi - : Testo in Gazzetta Ufficiale, previsto fondo pubblico da 1,3 miliardi per coprire gli oneri dei bond e dell'eventuale sottoscrizione di azioni per un massimo di 1 mld, in caso di ricapitalizzazione ...

Di Maio su Carige : "Non è un salvataggio ma una nazionalizzazione" : "Quella di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto quotidiano, a proposito del decreto approvato dal governo in un cdm notturno del 7 gennaio."La regola è una - spiega Di Maio - se lo Stato mette i soldi in una banca, quella banca diventa dello Stato. Lo abbiamo sempre sostenuto. E comunque per ora non ci abbiamo messo un euro. Di certo non la ...

SPY FINANZA/ I guai peggiori del salvataggio di Carige : C'è qualcosa di cui essere più preoccupati rispetto alla situazione di Carige. Non sembra infatti facile riuscire a evitare una recessione

salvataggio Carige - pronti tre miliardi Articoli fotocopia del decreto per Mps : Il Tesoro crea un fondo di 1,3 miliardi per il 2019. Il copia e incolla del decreto Gentiloni su Mps e le banche venete. Prevista una linea di liquidità di emergenza e l’accesso alla ricapitalizzazione precauzionale come avvenuto per Mps

salvataggio Carige - Annunziata : 'Giusto - ma sia Di Maio sia Renzi sulle banche hanno sbagliato' : Il Salvataggio pubblico delle banche. Oggi lo fa il governo gialloverde con Carige, ieri l'ha fatto il governo di centrosinstra di Matteo Renzi...

Sul salvataggio di Carige torna - a parti invertite - il botta e risposta su salvataggi e conflitto di interesse : 'Ennesima svolta di un esecutivo che ha deciso misure come le nostre dopo averci criticato,' dice l'ex ministro dell'Economia Padoan. Salvini precisa che l'intervento è a difesa dei risparmiatori -

salvataggio Carige - il conflitto di interesse di Conte? Ecco i legami del premier con Guido Alpa e Raffaele Mincione : Il Partito democratico va all’attacco sul caso Carige. E accusa il premier Giuseppe Conte di agire in conflitto di interessi per via dell’amicizia con l’avvocato Guido Alpa, in passato consigliere della banca genovese, e di una vecchia consulenza offerta a Raffaele Mincione, banchiere socio di Carige. Ma quanto c’è di vero nelle accuse del Pd? E soprattutto quali sono i reali rapporti fra il premier e l’avvocato ...

salvataggio Carige - il conflitto di interesse di Conte? Ecco i legami del premier con Alpa e Mincione : Il Partito democratico va all’attacco sul caso Carige. E accusa il premier Giuseppe Conte di agire in conflitto di interessi per via dell’amicizia con l’avvocato Guido Alpa, in passato consigliere della banca genovese, e di una vecchia consulenza offerta a Raffaele Mincione, banchiere socio di Carige. Ma quanto c’è di vero nelle accuse del Pd? E soprattutto quali sono i reali rapporti fra il premier e l’avvocato ...

Decreto Carige : per il salvataggio della banca cinque miliardi pubblici : Garanzia dello Stato fino al 30 giugno, "evita grave perturbazione" "Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il ministero ...