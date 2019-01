Icardi | il rinnovo è in salita | un muro tra l' Inter e Wanda

Inter-Wanda Nara - tensione per il rinnovo di Icardi. I tifosi : "Wanda out" : Anche in questo caso l'ex prodotto della cantera del Barcellona non l'ha toccata piano: 'Com'è possibile che un giornale come la Gazzetta dello Sport scriva queste cagate?' I tifosi dell' Inter , ...

Inter - ad inizio settimana l'incontro per il rinnovo di Icardi : Secondo quanto riportato da Sky Sport si terrà fra lunedì e mercoledì prossimo il giorno dell'incontro con l'enoturage di Mauro Icardi capitanato da Wanda Nara e la dirigenza dell'Inter per trattare il rinnovo della punta argentina.

Calciomercato Juventus - Icardi lontano dal rinnovo : Allegri vorrebbe il bomber (RUMORS) : Arrivano sorprendenti indiscrezioni dall'Argentina per quanto riguarda Mauro Icardi. Stando a quanto riporta "Tyc Sports", infatti, l'attaccante sudamericano non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare con l'Inter. Wanda Nara, che cura gli interessi del giocatore, ha dichiarato che Icardi e l'Inter sarebbero molto lontani dall'accordo. Stando alla stampa argentina, sull'attaccante sarebbe molto forte l'interesse del Chelsea e del Real Madrid, ma ...

Multa di 100mila euro e nuovo caos-rinnovo : Icardi furioso! Wanda : "Sì - siamo molto lontani. Ma..." : Da una tv argentina, TycSports, ecco la notizia-bomba del mercato interista: Mauro Icardi non rinnoverà il contratto con l 'Inter, in scadenza il 30 giugno 2021 . Secondo tale fonte, Wanda Nara ...

Icardi - Wanda Nara : 'Rinnovo di contratto ancora lontano'. Nessun contatto ufficiale ancora con l'Inter : Il rinnovo di Icardi con l'Inter è molto lontano a oggi . Ci sono club molto importanti interessati a Mauro, e siamo molto lontani da un accordo. Le cifre di cui si parla in Italia sul rinnovo non ...

Inter - fissato incontro Marotta-Icardi : nuova offerta di rinnovo : Settimana prossima si entra nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Mauro Icardi . Come scrive la Gazzetta della Sport , Beppe Marotta e l'entourage del capitano dell' Inter si siederanno a un tavolo per trattare il prolungamento: pronti 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi, fino al 2023, con ingaggio ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara prova a far saltare tutto : la richiesta della moglie di Maurito fa infuriare l’Inter : La moglie-agente del capitano nerazzurro ha intenzione di monetizzare al massimo la volontà dell’Inter di rimuovere la clausola di risoluzione dal contratto di Icardi Il Rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in attesa del ritorno del capitano nerazzurro in Italia dopo le vacanze in Argentina per mettersi ad un tavolo per trattare. Claudio Grassi/LaPresse Si siederà ...

Inter - si complica il rinnovo di Mauro Icardi (RUMORS) : Uno degli obiettivi principali dell'Inter in vista dei prossimi mesi è quello di blindare i propri gioielli. Il neo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, non più tardi di qualche settimana fa, aveva dichiarato come a gennaio ci si sarebbe seduti al tavolo per la questione rinnovi. In particolar modo ci sarà da discutere il rinnovo del centravanti argentino e capitano, Mauro Icardi, il quale ha come agente la moglie Wanda Nara. Il club ...

Rinnovo Icardi - due milioni di differenza tra domanda e offerta : Rinnovo Icardi – Come anticipava la nostra testata nelle scorse settimane la corrida è iniziata, o meglio non è mai finita ed è semplicemente passata ad un livello superiore. Parliamo del Rinnovo del contratto di Mauro Icardi e del lavoro sotterraneo che, legittimamente, sta svolgendo il suo procuratore (e consorte) Wanda Nara. -> Leggi anche Calciomercato, […] L'articolo Rinnovo Icardi, due milioni di differenza tra domanda e ...

Calciomercato Inter - il rinnovo di Icardi si complica : getty Calciomercato Inter: il rinnovo di Icardi si complica per le richieste di Wanda Secondo il Corriere dello Sport, attualmente Mauro Icardi guadagna 4,9 milioni più un bonus pari al 10% - cioè ...