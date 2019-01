Filippo Magnini e Giorgia Palmas in cucina | la coppia non si risparmia coccole e sorrisi

L’Epifania di Giorgia Palmas e Filippo Magnini : coccole - amici pelosi e risate sul divano di casa [VIDEO] : Giorgia Palmas e Filippo Magnini sul divano di casa ridono complici insieme ai loro amici a quattro zampe: il pomeriggio dell’Epifania trascorre così per la bellissima coppia Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno trascorrendo il giorno dell’Epifania insieme. L’ex Velina ed il nuotatore si trovano sul divano di casa, dove passano il loro tempo stuzzicandosi a vicenda e ridendo di gusto. Insieme alla coppia spuntano anche ...

Il primo Natale insieme di Magnini e Giorgia Palmas - la dolce dedica di Filippo all’ex Velina : Filippo Magnini fa una dolce dedica sui social a Giorgia Palmas per il primo Natale insieme all’ex Velina Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme da quasi un anno. L’ex Velina e l’ex nuotatore condividono una bella storia d’amore vissuta intensamente da entrambe le parti. Alla luce del sentimento che lo lega alla sarda, Magnini ha scritto una dolce dedica social alla fidanzata. “Amore mio, il nostro ...

Luca Marin : ‘La fine con Federica Pellegrini? L’ho scoperta in una stanza con Filippo Magnini’ : “Pugni contro la porta? Beh, all’inizio cercavo di far sì che mi aprissero per avere semplicemente un confronto tra persone adulte senza nascondersi dietro una porta” lo racconta Luca Marin, ricordando il passato e un episodio in particolare parlando con Lorella Boccia in qualità di ospite di Rivelo. Ritiratosi dalla nazionale italiana di nuoto poco tempo fa, Marin è tornato a parlare della sua relazione passata con Federica ...

Luca Marin su Federica Pellegrini : “L’ho beccata nella stanza d’albergo con Filippo Magnini. Le avevo chiesto di sposarmi” : “Non rimpiango la mia vita con Federica. L’ho beccata insieme a Filippo nella camera dell’hotel. Le avevo chiesto di sposarmi”: a parlare così a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia e in onda su Nove, è Luca Marin. Ricordi spiacevoli, che l’ex nuotatore riporta a galla a distanza di tempo: “In passato mi sono sentito accusato dalla mia ex Laure di una cosa che non avevo fatto; non ho mai diffuso foto hard. Lei ...

Luca Marin a Rivelo : "Ho beccato Federica Pellegrini a letto con Filippo Magnini. Le avevo chiesto di sposarmi" : Luca Marin ha beccato Federica Pellegrini, con la quale era fidanzato, a letto con Filippo Magnini. Lo ha dichiarato lo stesso ex nuotatore a Rivelo, il programma di interviste in onda il venerdì alle 23.45 su Real Time e condotto da Lorella Boccia, ex concorrente di Amici.Ha dichiarato Marin sulla sua carriera: Il nuotatore di per sé ha paura del mare. In occasione di un week end sono stato vittima di uno shock. avevo la paura di morire ...

Federica Pellegrini / 'Filippo Magnini? Non ho rancore. Ero certa che nel giro di un anno si sarebbe sposato' : Federica Pellegrini, intervistata da Elle, torna a parlare del suo ex. 'Filippo Magnini? Non ho rancore. Ero certa si sarebbe sposato in poco'

Federica Pellegrini tra passato e futuro - la nuotatrice torna a parlare di Magnini : “Filippo? Fa bene a sposarsi con un’altra” : Federica Pellegrini si confessa in una lunga intervista: la nuotatrice, impegnata attualmente ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou, racconta il suo privato Federica Pellegrini, impegnata attualmente ai Mondiali di Nuoto in vasca corta a Hangzhou (Cina), si confessa in una lunga intervista alla rivista ‘Elle’. La nuotatrice italiana, che tanto onore ha portato alla Nazionale azzurra grazie ai suoi record ed alle sue medaglie, ...

Filippo Magnini squalificato per 4 anni. Punizione eccessiva rispetto ad altri casi del passato : Nella giornata del 6 novembre 2018 è stata confermata l’accusa nei confronti di Magnini e Santucci, entrambi squalificati per 4 anni dalla prima sezione del Tribunale nazionale antidoping presieduta da Adele Rando, con pena ridotta rispetto alla richiesta iniziale del procuratore antidoping PierFilippo Laviani che consisteva in 8 anni di squalifica. La sentenza è stata considerata valida per capi d’accusa quali uso o tentato uso di doping, ...

Filippo Magnini NEL CAST DELL'ISOLA DEI FAMOSI 2019?/ Il nuotare in estate aveva rifiutato Pechino Express - IlSussidiario.net : FILIPPO MAGNINI partirà per l'Isola dei FAMOSI 2019? L'ex nuotatore era stato invitato nell'edizione del 2008: le ultime news.